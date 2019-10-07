Galatasaray'da Martin Linnes devre arasında kadroya geri dönüyor

Fatih Terim'in sözleri sonrasında gözler de devre arasında yapılacak değişikliklere çevrildi. Şimdilik ilk adım olarak Martin Linnes'in sahalara dönüşü planlanıyor.

Linnes'i devre arasında kadroya alacak olan İmparator bu süre içinde Norveçli oyuncuyu hazırlayacak. İtalyan kondisyoner Bartali, Linnes ile özel olarak ilgilenecek ve oyuncu U19 hazırlık maçlarında oynayacak.

(Sabah)