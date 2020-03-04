  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 14:44
  • |
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 14:47

Galatasaray'da Mario Lemina takımla çalışmalara başladı

Galatasaray'da Mario Lemina takımla çalışmalara başladı

Paylaş

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 25. haftasında Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştirilen antrenmana salonda yapılan core stabilizasyon çalışması ile başlandı. Daha sonra Jupp Derwall Antrenman Sahası’nda ısınma hareketleri yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde teknik çalışma gerçekleştirildi. Ana bölümde ise sınırlı alanda oyunsal formda pas ve dayanıklılık çalışmaları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

LEMINA TAKIMLA ÇALIŞMALARA BAŞLADI

Mario Lemina, antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Galatasaray, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 12.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'de Ersun Yanal ile birlikte yardımcıları da ayrılıyor

title

Hikmet Karaman'a coşkulu karşılama

title

Hasan Kartal: 'Ünal Hoca şehirle bütünleşti'

Şehitlerimizin isimlerini anons eden görevli gözyaşlarını tutamadı

SPOR GÜNDEMİ

Galatasaray yönetiminden tarihi karar!
Galatasaray yönetiminden tarihi karar!

Galatasaray yönetiminden tarihi karar!

2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...

Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor
Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor

Ersun Yanal'dan sonra o isimler de gidiyor

Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.

Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü

Lemina'dan gelen haber yüzleri güldürdü

Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.

FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...
FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...

FLAŞ ! Galatasaray'da transfer! İmzayı attı...

TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray...
Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray...

Haftanın hakemleri açıklandı! Sivasspor-Galatasaray...

Süper Lig’in 25.haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu.

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!
Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Yanal'dan basın toplantısı sonrası o iddialara küfürlü cevap!

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında deplasmanda Trabzonspor’a 2-1 mağlup oldu. Sarı-Lacivertlilerin başında son maçına çıkan ve karşılaşma sonrası basın toplantısında Fenerbahçe’ye veda eden Ersun Yanal, tazminat iddialarıyla ilgili çok çarpıcı ifadeler kullandı.

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor
Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Cimbom'un 'Yeni Muslera'sı döktürüyor

Galatasaray’ın altyapısında yetiştirip Hekimoğlu Trabzon’a kiraladığı 21 yaşındaki Batuhan Şen, performansıyla göz dolduruyor. Genç file bekçisi TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta çıktığı 8 maçta sadece 3 gol yedi. Şen, Sarı-Kırmızılıların ‘Yeni Muslera’sı olarak lanse ediliyor.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.