Galatasaray'da Mariano yerine Aurelio Buta geliyor

Scout ekibi tarafından önerilen ve Fatih Terim'den tam not alan 23 yaşındaki Portekizli sağ bek Aurelio Buta'nın, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine transfer edilmesi planlanıyor.

Galatasaray aradığı sağ beki Belçika’da buldu. Benfica altyapısında yetişen ve 2018 yazında Royal Antwerp’in yolunu tutan Portekizli futbolcu, scout ekibi tarafından teknik ekibe önerilirken, Fatih Terim’den tam not aldı. Bu sezon Belçika Ligi’nde çıktığı 28 maçta 2 gol 6 asistle oynayarak çok iyi bir istatistiğe imza atan Buta’nın, koronavirüs salgını öncesi Portekiz A Milli Takımı’na davet edilmesi düşünülüyordu. Sarı-Kırmızılılar, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 34 yaşındaki Mariano’nun yerine, 23 yaşındaki Buta’yı bonservisiyle birlikte kadrosuna katmanın planlarını yapıyor. Belçika kulübüyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunan genç savunmacının maliyetinin uygun olması durumunda transfer çalışmaları başlatılacak.

(Fanatik)