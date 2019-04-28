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  3. Galatasaray'da Marcao, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı

Galatasaray'da Marcao, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı

Galatasaray'da Marcao, Atiker Konyaspor maçının kadrosunda yer aldı

Evkur Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Marcao, Galatasaray'ın Atiker Konyaspor maçının kadrosuna dahil edildi.

Galatasaray’ın Atiker Konyaspor maçı kadrosu belli oldu. Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Marcao da kadroya yer aldı. Kafilede şu isimler bulunuyor:

Fernando Muslera, Mariano Ferreira, Ahmet Çalık, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, İsmail Çipe, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Henry Onyekuru, Konstantinos Mitroglou, Fernando Reges, Semih Kaya, Christian Luyindama, Emre Taşdemir, Yunus Akgün, Marcos Teixeira, Yuto Nagatomo, Muğdat Çelik, Sofiane Feghouli, Mbaye Diagne.

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