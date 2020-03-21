Galatasaray'da koronavirüs için alınan önlemler açıklandı

Galatasaray Kulübü Doktoru Yrd. Doç Dr. Yener İnce, koronavirüs (Kovid-19) ile ilgili alınan önlemler ve oyuncuların bu dönemdeki antrenman ile beslenme konularındaki program hakkında kulüp televizyonuna açıklamalar yaptı.

Sarı kırmızılı kulübün doktorunun yaptığı açıklamada, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen, tüm dünyayı ve Türkiye'yi etkisi altına alan salgın sebebiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından tüm liglerin ertelenmesine karar verildiği hatırlatılarak, alınan önlemler paylaştı.

Açıklamada virüsün yayılmaya başladığı ilk andan itibaren Sağlık Bakanlığının resmi metinleri baz alınarak sporculara ve kulüp çalışanlarına gerekli tüm bilgilendirmelerin yapıldığı belirtilerek, Florya Metin Oktay Tesisleri'nin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu'nun ve takım otobüsünün dezenfekte edildiğini söyledi.

Tüm personellerin denetim altına alındığını söyleyen İnce, kulübe ve tesislere ziyaretçi yasağı getirildiğini ekledi.

Kulübün tesislerinde çalışan çocukların ailelerin yanlarına gönderildiğini aktaran Dr. Yener İnce, A takım dahil tüm takımlara özel antrenman programı sağlandığını ve sponsor hastanelerle gerekli iletişim kurularak özel bir ekip ile tüm sporcularımızın evlerine dezenfekte aletleri verildiğini ve aileleri dahil herkesin evlerinin gerekli dezenfektanların yapıldığını söyledi.

Galatasaray Kulübü Doktoru Yrd. Doç Dr. Yener İnce, oyuculara yazılı ve sözlü bilgilendirme yapıldığını söylererek tüm takımın yurt içi-yurt dışı seyehatlerine yasaklama getirdiklerini ve oyuncuların evlerinde kalmalarını istediklerini belirtti.

Kulübün sağlık ekibi olarak oyuncularla sürekli iletişim halinde olduklarını dile getiren İnce, oyunculara haftalık program verildiğini ve vücudun hastalıklara karşı direnmesi için güçlendirilmiş besin programının tüm oyunculara ayrı ayrı hazırlandığını açıkladı.