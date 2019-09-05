Galatasaray'da kombine ve formalar kapış kapış

Son iki sezonun şampiyonu Galatasaray, transferde de ilk sırayı kimseye bırakmadı. Özellikle son gün arka arkaya açıkladığı isimlerle rakiplerine fark atan sarı-kırmızılılar imza törenine de yeni bir boyut kazandırdı. Yönetim 'Aslanlar Sahada' sloganıyla yaz döneminde renklerine kattığı 13 isme şampiyonluk kutlamalarını aratmayacak bir törenle imza attırdı.

İki ay bekledikten sonra Radamel Falcao transferiyle adeta mest olan Galatasaray taraftarı törene büyük ilgi gösterdi. Türk Telekom Stadyumu'nun tribünleri tıklım tıklım doldu. Aslantepe'de krallar gibi karşılanan ve taraftarları çektirdiği üçlüyle coşturan Falcao, sarı-kırmızılı formayla goller atmadan kulübüne para kazandırmaya başladı.

FORMALAR KAPIŞ KAPIŞ

Kolombiyalı yıldızın transferi sonrasında kombine sayısı 37 binden 40 bine ulaşırken, GS Store mağazalarında satışa sunulan formalan ve Falcao'ya özel tişört ile atkılar taraftarlar tarafından kapışıldı.

25 BİN TARAFTAR AKIN ETTİ

Galatasaray taraftarları büyük bir heyecanla bekledikleri Kolombiyalı yıldız Radamel Falcao'ya kavuşmanın mutluluğuyla Türk Telekom Stadyumu'na koştu. 23 TL'ye satışa sunulan biletlerle Aslantepe'ye giriş yapan sarı-kırmızılı taraftarlar tören boyunca beste ve tezahüratlarla takımlarına destek verdiler. Çalınan şarkılarla eğlenen ve çekilen üçlülerle coşan Galatasaraylılar atkılar açarak bu şölende pay sahibi oldular.

(Sabah)