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10 Haziran 2019 Pazartesi 19:18 | Son Güncelleme: 10 Haziran 2019 Pazartesi 19:21

Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak

Galatasaray'da kombine kart yenileme dönemi yarın başlayacak

Galatasaray Futbol Takımı'nın 2019-2020 sezonunda yapacağı maçlar için kombine kartların yenilenme dönemi yarın başlayacak.

Galatasaray Kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 futbol sezonu kombinelerinin yenileme işlemlerinin, yarın saat 10.00'dan itibaren passo.com.tr, Beyoğlu GS Store ve Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu kombine satış ofislerinde başlayacağı bildirildi.

Kombine yenileme hakkı olan taraftarların kampanyadan 25 Haziran Salı gününe kadar yenileme indiriminden faydalanabilecekleri kaydedildi.

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