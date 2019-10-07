Galatasaray'da kılıçlar çekildi!

AKŞAM

0-0 biten G.Birliği maçının ardından G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, penaltı itirazlarıyla ilgili, “Ben hakemlerle ilgili konuşmam. Ceza alıyorum. Biraz da ceza almayanlar konuşsun” demişti. G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, Sicil Kurulu Başkanı Selçuk Erdoğmuş’un annesi Raife Erdoğmuş’un cenazesinde konuştu. Cengiz, şunları söyledi: “Hoca kendi açısından haklı olabilir. Bütün mesele herkesin kendi görevini yapması. Biz yönetim olarak, ‘Neden şu kişi 11’de, neden şu kişi 90 dakika oynuyor, neden şu kişi geç alındı?” demeyiz. Bülent Yıldırım, Serkan Çınar ve Suat Arslanboğa’nın sözleşmeleri askıya alındı. Merak ediyorum. Oğuz Sarvan, son maçtaki VAR hakeminin sözleşmesini askıya alacak mı? TFF maç seyretmekten başka ne yapıyor? Avrupa’da mücadele eden takımların sorunlarını bile sormuyor. 1 günde kral olmadık, 1 günde tahttan inmeyiz.”