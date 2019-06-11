Galatasaray'da Kaan Ayhan pişmanlığı yaşanıyor. A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Grup Elemeleri'nde Fransa'yı 2-0 mağlup ettiği maçta oynadığı futbol ve attığı golle yıldızlaşan milli futbolcu, uzun süredir Luyindama-Marcao ikilisine yerli alternatif arayan Galatasaray'ın gündemdeydi.

Ancak sarı-kırmızılı kulüp elini çabuk tutmadı ve Kaan Ayhan'ın Fortuna Düsseldorf'la sözleşmesinde yer alan "2 milyon 500 bin Euro'ya serbest kalır" maddesi geçen hafta geçerliliğini yitirdi.

DÜSSELDORF HEMEN FİYATI YÜKSELTTİ

Ardından gurbetçi futbolcunun da Fransa maçındaki performansı gelince Fortuna Düsseldorf kanadı da fırsatı kaçırmadı ve 24 yaşındaki savunma oyuncusu için 5 milyon Euro'nun altında gelecek tekliflere kapısını kapadı.

Fatih Terim'in genç yaşlarda A Milli Takım'a kazandırdığı Kaan Ayhan çok yönlü oyun yapısı ile dikkat çekiyor.

Defansta sağ bek ve stoper mevkilerinde görev yapan Kaan gerektiğinde orta sahada da çapa olarak tabir edilen ön libero mevkiinde oynayabiliyor. Kaan, Düsseldorf'a 2016 Ocak ayında Schalke 04'ten gelmişti.

(Sabah)