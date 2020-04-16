Galatasaray'da indirimli teklifler hazırlandı

Galatasaray’da maaş bütçesi yönetim kararıyla düşürülüyor... Son gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, futbolcu sözleşmelerinin dondurulmasına kadar varan radikal kararlar alınırken, Galatasaray cephesinde de yeni teklif paketi hazırlandı. Buna göre mevcut kadrodaki oyunculara ilk etapta yüzde 30 oranında maaş indirimi önerilecek. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde “Gereken neyse yapmaya hazırım” mesajını veren Radamel Falcao’ya, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret yerine 3.5 milyon Euro teklif edilecek. Takımın en çok kazanan ikinci yıldızı olan Sofiane Feghouli’ye, 3.8 milyon Euro yerine 2.7 milyon Euro verilecek. Maaş skalasındaki üçüncü isim olan Fernando Muslera’ya da 3.5 milyon Euro yerine 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerilecek.
Önce yıldızlardan başlıyorlar
Sarı-Kırmızılılar’da maaş operasyonu bu üç isimle başlayıp, anlaşma sağlanması halinde diğer oyuncularla yine yüzde 30 oranındaki indirimlerle devam edecek. Transfer sezonunun açılması halinde satılması ve kulübe gelir getirmesi düşünülen, kontratları sona erecek olan ya da ilk 11’den ziyade rotasyon oyuncusu olarak görev yapan isimlere daha farklı teklifler yapılacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray Yönetimi bu şekilde maaş bütçesini son yılların en düşük seviyesine çekmeye hazırlanıyor.
Yenilere 1.5 milyon Euro limit
Bundan sonra yapılacak transferlerde ise 1.5 milyon Euro limiti yine gündemde olacak. Listedeki futbolculara her zaman taban fiyattan teklif sunulacak. Ancak takıma seviye atlatacağı düşünülen yıldızlar için bu limit esnetilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin futbol piyasasını da vurması ve bunun ne kadar süreceği kestirilemediğinden, altyapıdaki genç yeteneklerin A takıma kazandırılmasına öncelik verilecek.
(Fanatik)
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