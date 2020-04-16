  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 11:13
  • |
  • 16 Nisan 2020 Perşembe 11:14

Galatasaray'da indirimli teklifler hazırlandı

Galatasaray'da indirimli teklifler hazırlandı

Paylaş

Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

Galatasaray’da maaş bütçesi yönetim kararıyla düşürülüyor... Son gerçekleşen Kulüpler Birliği toplantısında, futbolcu sözleşmelerinin dondurulmasına kadar varan radikal kararlar alınırken, Galatasaray cephesinde de yeni teklif paketi hazırlandı. Buna göre mevcut kadrodaki oyunculara ilk etapta yüzde 30 oranında maaş indirimi önerilecek. Bu doğrultuda, geçtiğimiz günlerde “Gereken neyse yapmaya hazırım” mesajını veren Radamel Falcao’ya, yıllık 5 milyon Euro garanti ücret yerine 3.5 milyon Euro teklif edilecek. Takımın en çok kazanan ikinci yıldızı olan Sofiane Feghouli’ye, 3.8 milyon Euro yerine 2.7 milyon Euro verilecek. Maaş skalasındaki üçüncü isim olan Fernando Muslera’ya da 3.5 milyon Euro yerine 2.5 milyon Euro yıllık ücret önerilecek.

Önce yıldızlardan başlıyorlar

Sarı-Kırmızılılar’da maaş operasyonu bu üç isimle başlayıp, anlaşma sağlanması halinde diğer oyuncularla yine yüzde 30 oranındaki indirimlerle devam edecek. Transfer sezonunun açılması halinde satılması ve kulübe gelir getirmesi düşünülen, kontratları sona erecek olan ya da ilk 11’den ziyade rotasyon oyuncusu olarak görev yapan isimlere daha farklı teklifler yapılacağı da gelen haberler arasında. Galatasaray Yönetimi bu şekilde maaş bütçesini son yılların en düşük seviyesine çekmeye hazırlanıyor.

Yenilere 1.5 milyon Euro limit

Bundan sonra yapılacak transferlerde ise 1.5 milyon Euro limiti yine gündemde olacak. Listedeki futbolculara her zaman taban fiyattan teklif sunulacak. Ancak takıma seviye atlatacağı düşünülen yıldızlar için bu limit esnetilecek. Koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan ekonomik krizin futbol piyasasını da vurması ve bunun ne kadar süreceği kestirilemediğinden, altyapıdaki genç yeteneklerin A takıma kazandırılmasına öncelik verilecek.

(Fanatik)

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Fenerbahçe'ye müjdeli haber! Frey satılıyor...

title

Ryan Babel için iki takımdan yakın markaj

title

Trabzonspor'da Sörloth ve Ekuban paylaşılamıyor

Milli karateciler evde kamp yaptı

SPOR GÜNDEMİ

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti
Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti

Beşiktaşlı yıldız sözleşmesini feshetti

Beşiktaş'ta Dorukhan sözleşmesini tek taraflı feshederken sırada yeni isimler de var. 350 bin Euro'ya imza attığı siyah beyazlılarda beklediği iyileştirme bir türlü yapılmayan milli futbolcu Dorukhan ayrılık kararını faksla kulübe iletti.

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları
İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları

İşte Galatasaraylı yıldızların yeni maaşları

Koronavirüs salgınıyla ortaya çıkan finansal krizden dolayı oyuncu maaşlarında indirime gidecek olan Galatasaray'da, teklif paketi hazırlandı. Rakamlar yüzde 30 oranında azalırken; ilk etapta Falcao'ya 3.5, Feghouli'ye 2.7, Muslera'ya 2.5 milyon Euro teklif edilecek.

Mart'ın parası ödenmeli
Mart'ın parası ödenmeli

Mart'ın parası ödenmeli

TFF Başkanı Nihat Özdemir: “Digiturk'le biz devamlı görüşüyoruz. Mart taksidinin ödenmesini istiyoruz. Mart'ta biri seyircisiz de olsa 3 maç oynandı ve programımızı uyguladık. Mart ödenmeli.”

Ben maaşımı bırakırdım
Ben maaşımı bırakırdım

Ben maaşımı bırakırdım

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex, “Salgın nedeniyle maaşınızdan vazgeçer misiniz” sorusuna net yanıt verdi: “Bu soru ile neden bahsediyorsunuz şimdi? Maaş mı yoksa geride kalan maaş mı? Brezilya'da kaç kulüp ödemeleri zamanında yapıyor? Kulübüm diğer yükümlülükleri yerine getirdiği sürece maaşımı bu dönemde bırakırdım.”

Kartal'a piyango
Kartal'a piyango

Kartal'a piyango

Feyenoord ile sözleşmesini uzatmaya hazırlanan Hollandalı teknik adam, Beşiktaş'ın iki yıldızını istiyor. Dick Advocaat, Oğuzhan Özyakup'un takımda kalmasını ve Lens'in de kadroya katılmasını istedi. Hollanda basınının iddiasına göre Feyenoord yönetimi, Siyah-Beyazlı takımla yaz transfer döneminde masaya oturmayı planlıyor.

Vida'ya 6 milyon euro
Vida'ya 6 milyon euro

Vida'ya 6 milyon euro

İngiliz ekibi West Bromwich Albion, Beşiktaş'ın Hırvat yıldızı Domagoj Vida'ya talip oldu…

Antwerp, Kocaman'ı istiyor
Antwerp, Kocaman'ı istiyor

Antwerp, Kocaman'ı istiyor

Belçika ekibi Royal Antwerp, F.Bahçe ve Konyaspor'la başarılı işlere imza atan Aykut Kocaman‘ı takımın başına getirmek istiyor. Kocaman, teklife henüz yanıt vermedi.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.