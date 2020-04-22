Galatasaray'da indirim görüşmelerinde sona doğru

Galatasaray Yönetimi'nin, futbolcuların kontratlarında yapılacak indirimler konusunda hem oyuncularla hem de menajerleriyle görüşmeler devam ediyor.

Fanatik'te yer alan habere göre; Sarı-Kırmızılılar, 2 hafta içerisinde rakamları somut olarak belirleyip yeni sözleşmeleri kamuoyuyla paylaşmayı hedefliyor. Bunun için ilk etapta tüm futbolcularla her konuda anlaşma yapılması bekleniyor.