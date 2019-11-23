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Galatasaray'da ilk hedef Kaan Ayhan

Galatasaray'da ilk hedef Kaan Ayhan

Luyindama’nın sezonu kapatmasının ardından Galatasaray’da stoper transferi kaçınılmaz oldu. Teknik direktör Fatih Terim’in istediği ilk isim ise A Milli Takım’dan eski prensi Kaan Ayhan.

Normal şartlar altında devre arasında savunmaya zaten 1 transfer yapmayı planlayan Galatasaray’da, Luyindama’dan gelen kötü haber sonrası kaliteli stoper takviyesi olmazsa olmaz hale geldi. Cim Bom, duruma göre 2 stoper bile alabilir. Teknik direktör Fatih Terim’in gündemindeki 1 numaralı isim ise Kaan Ayhan. İmparator, A Milli Takım’da birlikte çalıştığı ve daha önce de Galatasaray’a istediği Kaan’ı devre arasında bu kez takımda görmeyi hedefliyor. Luyindama’nın yokluğunun yanı sıra Marcao’nun form düşüklüğünü göz önünde bulunduran Cim Bom’un hocası, savunmaya direkt katkı sağlayacak transfer istiyor.

Hiç kolay değil

Ancak bu transfer pek kolay değil. Daha önceki yıllarda Galatasaray’ın teklifini, “Almanya’da kalmak istiyorum” diyerek reddeden Kaan Ayhan, Fortuna Düsseldorf’ta düzenli olarak oynuyor. Bu sezon Bundesliga’da 11 maça çıkan Kaan’ın 2022’ye kadar mukavelesi var.

(Fanatik)


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