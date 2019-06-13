İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki ibrasızlık duruşmasını erteledi

Galatasaray’da uzun süredir devam eden Mustafa Cengiz ve yönetiminin ibra olup olmadığı tartışması gündemdeki yerini korurken gözler bugün Çağlayan Adalet Sarayı'nda görülecek davaya çevrilmişti.

İstanbul 14. Asliye Hukuk Mahkemesi, Galatasaray'daki idari ibrasızlık kararıyla ilgili bugün 11.00'de yapılması planlanan duruşmayı erteledi.