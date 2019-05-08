Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışma Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´ndaki ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Konstantinos Mitroglou´nun tedavisine devam edildi. Antrenmanın ardından kaleci antrenörü Claudio Taffarel´in doğum günü kutlandı.

Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.