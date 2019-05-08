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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 32'nci haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde yapılan çalışma Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası´ndaki ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra takım hâlinde pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenman yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle tamamlandı. Sarı kırmızılı takımda sakatlığı bulunan Konstantinos Mitroglou´nun tedavisine devam edildi. Antrenmanın ardından kaleci antrenörü Claudio Taffarel´in doğum günü kutlandı.

Sarı kırmızılı takım, Çaykur Rizespor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00´de Florya Metin Oktay Tesisleri´nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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