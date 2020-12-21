Galatasaray'da Hasan Hüseyin Acar sürprizi

Galatasaray, Kayserispor'dan ayrılan ve şu anda boşta olan 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Hasan Hüseyin Acar'ın transferi için teknik direktör Fatih Terim'den onay bekliyor.

Kayserispor'dan ayrılan Hasan Hüseyin Acar, "Galatasaray'a karşı çocukluğumdan beri sevgim var. Bunu hep söylüyorum ancak resmi bir teklif almadım. Eğer teklif gelirse seve seve Galatasaray'da oynarım" demişti.



TERİM ONAY VERİRSE GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

26 yaşındaki orta saha için Florya'dan rapor bekleniyor. Fatih Terim onay verirse tecrübeli oyuncuyla görüşmeler başlayacak. Süper Lig'deki yoğun fikstürün sona ermesiyle önümüzdeki haftada transferin durumu netleşecek.