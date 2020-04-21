Galatasaray’da hareketli günler başlıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin, Haziran ayı ortasında başlama ihtimali üzerinde konuşulması sebebiyle, Sarı-Kırmızılı ekipte de planlar güncellendi.
Takımının bir şekilde hazırlık sürecine kadar fit durumda kalmasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ekibiyle birlikte yeni bir çalışma programı hazırladı. Tüm futbolcularını tek tek arayan ve hem bu çalışmalarla ilgili bilgi veren hem de son durum bilgisi alan Fatih hoca, hem sezonun kalanı hem de bir sonraki sezonun yol haritası için kolları sıvamış durumda.
Florya’da gelişme yok
Oyuncuların Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek çalışıp çalışmayacakları hakkında ise henüz kulüpte bir karar alınmış değil. Fatih Terim’in, tesislerde toplanmak için erken olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Futbolculardan toplu idman hakkında görüş almadan da bununla ilgili kesin bir karar verilmeyecek.
(Fanatik)
Ay-Yıldıza ayağını feda eden ‘Rüzgarin oğlu' Orhan Çıkırıkçi'dan AKŞAM'a çok özel açıklamalar: “Türkiye için çok kolay bir maçtı. Depar attım. Açıkçası topu alma şansım da pek yoktu. Kaleciyle çarpıştım. Birçok kişi, ‘5-0'lık maçta ne gerek vardı' dedi ama bugün olsa yine kırılma pahasına ayağımı o topa sokardım.”
Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.
Beşiktaş'ta koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan ekonomik sıkıntıdan dolayı maaş indirimi görüşmeleri başladı…
Fenerbahçe'de ligin kalan bölümü için yapılacak hazırlıklar için TFF'nin başlama tarihini açıklaması bekleniyor. Sarı-Lacivertliler, tarih netleştikten sonra Topuk Yaylası Tesisleri'nde izole bir şekilde kampa girecek.
Sörloth'un Avrupa'nın devlerinden birine gitme ihtimaline karşılık Trabzonspor Yönetimi, alternatif planını hazırlıyor. Gündemde yine Premier Lig'de forma giyen forvetler var... Nijerya basınının Leicester City'den Iheanacho'yu yazmasının ardından The Sun da, Aston Villa'nın Brezilyalı yıldızı Wesley Moraes'in Fırtına'nın listesinde olduğunu belirtti.
Fenerbahçe'den ayrılıp, tekrar Almanya'ya döneceği şeklinde iddialar ortaya atılan Max Kruse, Alman basınına kısa bir açıklama yaptı.
Brezilya basını Galatasaray'dan yıllık 2.3 milyon euro kazanan Mariano'nun Atletico Mineiro ile yıllık 900 bin dolar karşılığı anlaştığını duyurdu.