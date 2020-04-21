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aksam.com.tr
  • 21 Nisan 2020 Salı 08:15
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  • 21 Nisan 2020 Salı 08:15

Galatasaray'da hareketli günler başlıyor

Galatasaray'da hareketli günler başlıyor

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Aslan'ın hocası Terim, liglerin Haziran ortasında başlama ihtimali konuşulmaya başlayınca, harekete geçti. Ekibiyle yeni bir çalışma programı hazırlayan Fatih hoca, tüm futbolcularını tek tek aradı.

Galatasaray’da hareketli günler başlıyor... Koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen liglerin, Haziran ayı ortasında başlama ihtimali üzerinde konuşulması sebebiyle, Sarı-Kırmızılı ekipte de planlar güncellendi.

Takımının bir şekilde hazırlık sürecine kadar fit durumda kalmasını isteyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, ekibiyle birlikte yeni bir çalışma programı hazırladı. Tüm futbolcularını tek tek arayan ve hem bu çalışmalarla ilgili bilgi veren hem de son durum bilgisi alan Fatih hoca, hem sezonun kalanı hem de bir sonraki sezonun yol haritası için kolları sıvamış durumda.

Florya’da gelişme yok

Oyuncuların Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giderek çalışıp çalışmayacakları hakkında ise henüz kulüpte bir karar alınmış değil. Fatih Terim’in, tesislerde toplanmak için erken olduğunu düşündüğü belirtiliyor. Futbolculardan toplu idman hakkında görüş almadan da bununla ilgili kesin bir karar verilmeyecek.

(Fanatik)

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