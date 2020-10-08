Galatasaray'da Hanedar yerine Balta geliyor

Milliyet

Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.

Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da kriz patlak verdi.

Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratlarının faturası o isme kesildi. İtalya'da, milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'den Terim de şikayetçi olmuş, bunu yönetime iletmişti.

Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun bu nedenle Henedar'la yolları ayırmayı planladığı belirtildi.

HANEDAR'IN YERİNE HAKAN BALTA

İdari direktörlük görevine de kısa bir süre önce Hanedar'ın yardımcısı olan Hakan Balta'nın getirilmesine karar verildi. Böylece Terim'in uzun yıllar beraber çalıştığı bir isimle daha yollar ayrılmış olacak.

Terim, pandemi sonrasında ilk olarak yardımcısı Hasan Şaş'ı göndermişti. Daha sonra ise iletişim sorumlusu Hande Sümertaş görevinden uzaklaşmıştı.

Galatasaray'da Kasımpaşa maçında Hakan Balta kulübede yer alırken, Şükrü Hanedar gözükmemişti.