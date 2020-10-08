Galatasaray'da Hanedar yerine Balta geliyor

Avrupa Ligi'nde Glasgow Rangers'a yenilerek elenen, Süper Lig'de Kasımpaşa'ya mağlup olan Galatasaray'da kriz patlak verdi.
Transfer döneminde başta Mert Hakan Yandaş transferinde yaşananlar ve tartışmalara neden olan oyuncu kontratlarının faturası o isme kesildi. İtalya'da, milli takımda ve Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in en yakınları arasında görülen Şükrü Hanedar'den Terim de şikayetçi olmuş, bunu yönetime iletmişti.
Florya'da idari olarak yeniden yapılanma kararı alan Başkan Mustafa Cengiz ve yönetim kurulunun bu nedenle Henedar'la yolları ayırmayı planladığı belirtildi.
HANEDAR'IN YERİNE HAKAN BALTA
İdari direktörlük görevine de kısa bir süre önce Hanedar'ın yardımcısı olan Hakan Balta'nın getirilmesine karar verildi. Böylece Terim'in uzun yıllar beraber çalıştığı bir isimle daha yollar ayrılmış olacak.
Terim, pandemi sonrasında ilk olarak yardımcısı Hasan Şaş'ı göndermişti. Daha sonra ise iletişim sorumlusu Hande Sümertaş görevinden uzaklaşmıştı.
Galatasaray'da Kasımpaşa maçında Hakan Balta kulübede yer alırken, Şükrü Hanedar gözükmemişti.
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.
Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor.
Kara Kartal'ın son transferi Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk idmanına dün çıktı. Kondisyon ağırlıklı çalışıp çift kaleye katılan an 28 yaşındaki sağ kanat, takımla en iyi şekilde hazırlanıp 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'e geçmeyi hedefliyor.