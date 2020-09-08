Galatasaray'da gündem Wilder Cartegana

Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Wilder Cartagena'nın transferi için girişimlere başladı.
Ajansspor'un Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan aktardığı habere göre, sarı-kırmızılı kulübün, sözlü olarak oyuncunun transfer koşullarını sorduğu, ayrıca Godoy Cruz'un belirli hisselerine sahip bir Alman şirketiyle de görüşüldüğü bildirildi.
ARJANTİN'DE UMDUĞUNU BULAMADI
Nahuel Ferreira, şirketin Galatasaray ile anlaşması durumunda Cartagena'nın yeniden Avrupa'da oynama şansı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki ön liberonun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın Peru Milli takımındaki yokluğunda Cartagena'nın süre aldığı kaydedildi.
SETUBAL'DE FORMA GİYDİ
Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirildi.
Beşiktaş, Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Brezilyalı orta saha Josef de Souza transferinde mutlu sona ulaştı.
Bursaspor Teknik Direktörü Mustafa Er, "Mutsuzluğun, umutsuzluğun, sevginin olmadığı yerden bir şeyler üretebilmek çok zor. İnsanların mutlu olması, birbirine güvenmesi gerekiyor. Ciddi adımlar attık, bunlar devam edecek" dedi. Genç teknik adam, Kubilay Kanatsızkuş ve Burak Kapacak hakkında çıkan transfer iddialarına ilişkin ise, ayrılacaklarsa takıma ciddi bir katkı koyarak gitmek zorunda olduklarını ve oyuncuların kafalarının karışık olduğunu söyledi.
Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, Monaco'nun 31 yaşındaki sol kanat oyuncusu Nacer Chadli'yi transfer etti. Belçikalı futbolcu bugün İstanbul'a gelip kendisini 2 yıllığına Turuncu-Lacivertlilere bağlayan imzayı atacak.
Vedat Muriqi, yarın Roma'ya gidip sağlık kontrolünden geçecek ve 5 yıllık imza atacak. Kosovalı'nın Lazio'ya transferi resmen noktalandı. Bu satıştan Fenerbahçe 17,5 milyon euro net kazanacak. Bonuslarla birlikte Sarı-Lacivertliler'in kasasına girecek miktar 20 milyon euroyu bulacak. Yüzde 15'lik pay ise Çaykur Rizespor'a verilecek.
Vedat Muriqi'yi Lazio'ya satmaya hazırlanan Fenerbahçe, forvet transferi için çalışmalarını tam gaz sürdürüyor. Bir süredir Sarı-Lacivertlilerin gündeminde olan Eran Zahavi'yle ilgili ise çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Teknik direktör Erol Bulut'un, İsrailli golcüyü veto ettiği öne sürüldü. Başarılı antrenörün, Vedat Muriqi tarzı bir forvet istediği belirtiliyor. Emre Belözoğlu'nun da teknik ekipler benzer fikirde olduğu ifade ediliyor.
2020 Erkekler AXA Sigorta Şampiyonlar Kupası'nda Fenerbahçe HDI Sigorta, Bursa'da oynanan mücadelede Arkas Spor'u 3-1 yenerek kupanın sahibi oldu.