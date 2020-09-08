Galatasaray'da gündem Wilder Cartegana

Galatasaray, Arjantin kulübü Godoy Cruz forması giyen Perulu futbolcu Wilder Cartagena ile ilgileniyor.

Galatasaray, 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Wilder Cartagena'nın transferi için girişimlere başladı.

Ajansspor'un Arjantin'de yayın yapan Radyo Punto'dan aktardığı habere göre, sarı-kırmızılı kulübün, sözlü olarak oyuncunun transfer koşullarını sorduğu, ayrıca Godoy Cruz'un belirli hisselerine sahip bir Alman şirketiyle de görüşüldüğü bildirildi.

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Nahuel Ferreira, şirketin Galatasaray ile anlaşması durumunda Cartagena'nın yeniden Avrupa'da oynama şansı olduğunu söyledi. 25 yaşındaki ön liberonun Arjantin Süper Ligi'nde çok iyi bir dönem geçirmediği, Ricardo Gareca'nın Peru Milli takımındaki yokluğunda Cartagena'nın süre aldığı kaydedildi.

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SETUBAL'DE FORMA GİYDİ

Cartagena'nın Avrupa'ya yeniden dönmek için ikinci bir şansı olduğu, Perulu oyuncunun daha önce Portekiz Ligi ekiplerinden Vitoria Setubal takımında forma giydiği ve süre alamadığı için geri döndüğü bildirildi.

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