Galatasaray'da gündem Mustapha Bundu ve Dario Vizinger

Galatasaray'ın transfer çalışmaları ile ilgili her yeni gün farklı iddialar ortaya atılırken Mustapha Bundu'nun transferinin ciddi ciddi gündeme geldiği öğrenildi.
Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle önlem alma yoluna giden ve hücum hattını güçlendirmeyi düşünen sarı-kırmızılılar, Aarhus'un 23 yaşındaki yıldızı Mustapha Bundu'yu takibe aldı.
Bu sezon takımıyla 25 maça çıkan Bundu, 10 gol ve 10 asist üretti. 4 sezondur Aarhus formasını giyen başarılı oyuncuya Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifler geldiği bildirildi.
VİZİNGER YEDEKTE
Galatasaray Sloven Ligi takımı Celje'nin golcüsü Vizinger'i de yedekte tutuyor. 26 maçta 18 gol atarak dikkatleri üzerine çeken genç yıldız 1 kez Hırvat U21 Milli Takımı'nda forma giydi.
Sözleşmesi 2 sezon sonra sona erecek 21 yaşındaki genç golcü geleceğin yıldız adayları arasında gösteriliyor. Aslan'ın takımın diğer golcüleri Mbaye Diagne ve Andone ilgili kararını da henüz vermediği öğrenildi.
(Yeni Asır)
Galatasaray'da Mariano'nun ülkesine dönmesi beklenirken Şener Özbayraklı'yla da ayrılık kararı alındı. Bu gelişmeler sonrası sağ bek arayışlarına başlayan Sarı-Kırmızılılar, Nazım Sangare'yı kıskacına aldı. Galatasaray, Nazım için Antalyaspor'a 8 milyon lira bonservis ödemeye hazır.
Gelecek sezonun planlamasına şimdiden başlayan Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Sarı-Lacivertliler, Sevilla'da forma giyen Rony Lopes ve Inter'de oynayan Kwadwo Asamoah transferlerinde sona geldi.
Radamel Falcao'ya gelen teklifler sebebiyle hücum hattını güçlendirmek isteyen Galatasaray'da gündeme Mustapha Bundu ve Dario Vizinger geldi.
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, Galatasaray'a gönderme yaparak, 'Bir takımımız UEFA Kupası alıyor, sonra sürekli sıfır çekiyor' dedi.
Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formaları giyen Kamerunlu futbolcu Rigobert Song, ülkesinde yeni tip korona virüs nedeniyle karantinaya alındı.
Hüseyin Tok: “İlk şampiyon olduğumuz sezonda, Fenerbahçe'den liderliği aldığımız maçta golü 61'de atmıştım. Sonra Dört maçta daha 61'de gol attım. Buna ben de inanamadım.”
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi gören eski milli kaleci ve Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Koordinatörü Rüştü Reçber, hastalığını yenmesinin ardından İtalyan basınına açıklamalar yaptı. TuttoMercato'ya konuşan eski eldiven, bu işi herkesin ciddiye almasına yönelik çağrıda bulundu.