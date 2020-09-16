Galatasaray'da gündem Fernandinho

AKŞAM

Galatasaray'ın yıldız isimlerini takip eden Manchester City'nin Brezilyalı yıldızı, taraftarları heyecanlandırdı.

Galatasaray, Etebo ile orta alana ilk takviyeyi yapmıştı. Okay için Celta Vigo ikna edilemezken Manchester City’nin 35 yaşındaki Brezilyalı yıldızı Fernandinho’nun sosyal medyada Arda, Falcao ve Taffarel gibi isimleri takip etmesi heyecan yarattı. Taraftarlar, Fernandinho’nun paylaşımlarının altına “Come to Galatasaray” yazmaya başladı. City’nin 2021’e kadar mukavelesi bulunan tecrübeli yıldızı bedelsiz yollayabileceği öğrenildi.



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