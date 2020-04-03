Galatasaray'da gözler futbolcularda! Maaş düşüşü yaşanacak mı?

Spor Kulübü de öncü rollerden birini üstlenmeye çalışıyor. Bu doğrultuda elini cebine atması beklenen bir diğer kesim de sporcular. Futbol takımının kaptanı Selçuk İnan, önceki akşam yaptığı yazılı açıklamayla, maaşında indirime gitmeye hazır olduğu mesajını vererek, “Galatasarayımız için bugün de her türlü fedakârlığı yapmaya hazırım. Futbolcu kardeşlerimin de bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğinden kuşkum yok” dedi. Selçuk’un bu sözlerinden sonra gözler takımdaki diğer yıldızlara çevrildi.
Fatih hocayla görüşecek
Sarı-Kırmızılı takımın en yüksek maaşlı oyuncusu Radamel Falcao... 34 yaşındaki Kolombiyalı golcünün yıllık 5 milyon Euro net maaşı var. Onu 3 milyon 850 bin Euro ile Feghouli ve 3 milyon 550 bin Euro ile Muslera takip ediyor. Futbolcular her ne kadar yardım kampanyalarına katılsalar da, maaşlarda indirim konusunda henüz atılmış net bir adım yok. Kaptan Selçuk’un, feragat hamlesiyle ilgili olarak teknik patron Fatih Terim’le de görüşme yapması bekleniyor.
Yönetimin dayatması yok
Galatasaray Yönetimi ise şimdilik tercihi futbolculara bırakmış durumda. Şu an için herhangi bir baskı veya talep söz konusu değil. Ancak gün geçtikçe ödemeler zorlaşıyor ve liglerin başlangıcı sonbahar aylarına kadar sarkarsa, kulüp tüm önemli gelir kalemlerinde kayıp yaşayacak. İşte bu durumda tüm oyuncularla tekrar masaya oturulması kaçınılmaz olacak. Bu sebeple ilk adımı oyuncuların kendi inisiyatifleriyle atmaları beklenecek.
(Fanatik)
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