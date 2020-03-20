Galatasaray'da Genel Kurul toplantısı koronavirüs engeline takıldı

Korona virüs salgını tedbirleri kapsamında Türkiye’deki spor müsabakaları ertelenmişti. Galatasaray da bu ay yapmayı planladığı genel kurul toplantısını erteleme kararı aldı. Sarı-kırmızılıların resmi internet sitesinden konuyla alakalı yapılan açıklamada, "İçişleri Bakanlığı’nın korona virüs tedbirleri kapsamında yayınladığı genelge uyarınca, derneğimizin ilki 21 Mart, çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantısının 28 Mart tarihinde yapılacak olan Genel Kurul Toplantısının, geçici olarak ertelenmesine karar verilmiştir" denildi.
‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...
Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.
Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.
Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.
Galatasaray ocak ayı transfer döneminde Monaco'dan 6 aylığına kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da kiralamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun transferleri için önceliği Nijeryalı yıldıza verdi.
Çin'den ayrılmak isteyen Anderson Talisca, eski takıma Beşiktaş'a dönmeye dünden razı. Brezilyalı yıldız, menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlı yönetime mesaj göndererek yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.
Son Devler Ligi şampiyonu Liverpool, Uğurcan Çakır'ı yakından takip ediyor. Kırmızılar'a yakın kaynaklar da Ada devinin, 23 yaşındaki kaleciyi transfer etmekte ısrarcı olduğunu belirtiyor.