Galatasaray'da Genel Kurul toplantısı koronavirüs engeline takıldı

SPOR GÜNDEMİ

Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor Fenerbahçe'ye İspanyol hoca geliyor ‘Ligi bilen' hoca arayan Sarı-Lacivertliler'den herkesi ters köşeye yatıracak bir hamle geldi. Buna göre yönetim ‘İspanyolca bilen Türk antrenör' arayışlarına başladı! İddiaya göre bu girişimin nedeni, Fenerbahçe'nin yeni sezon için İspanyol bir teknik adamla anlaşmış olması. İşte İspanya'dan gelebilecek muhtemel hoca adayları...

Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı... Galatasaray transferde bombayı patlattı! 3 yıldıza imza attırdı... Galatasaray kulübü, Sivasspor'da forma giyen ve sezon sonu sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile ön protokol imzalandı.

Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor... Beşiktaş'ta transfer operasyonu! 4 yıldız geliyor... Beşiktaş'ta sezon sonuna doğru yapılması planlanan transfer operasyonu erkene çekilirken, Sergen Yalçın ve yardımcıları eve kapanıp, gündemdeki tüm oyuncuların maçlarını tek tek izleyecek.

Fener'e bedavaya müthiş golcü Fener'e bedavaya müthiş golcü Fenerbahçe yeni sezon transferleri için girişimlere şimdiden başladı. Forvet takviyesi de yapmak isteyen Sarı-Lacivertli yönetime Artem Dzyuba önerildi. Golcü futbolcunun Zenit ile olan sözleşmesi sezon sonunda sona erecek.

Terim'den kesin emir: Onu alamazsak gelecek seneyi unutun Terim'den kesin emir: Onu alamazsak gelecek seneyi unutun Galatasaray ocak ayı transfer döneminde Monaco'dan 6 aylığına kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da kiralamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun transferleri için önceliği Nijeryalı yıldıza verdi.

Talisca adım adım Beşiktaş'a! Yine mesaj verdi Talisca adım adım Beşiktaş'a! Yine mesaj verdi Çin'den ayrılmak isteyen Anderson Talisca, eski takıma Beşiktaş'a dönmeye dünden razı. Brezilyalı yıldız, menajeri aracılığıyla Siyah-Beyazlı yönetime mesaj göndererek yıllık ücretinde indirime gitmeye hazır olduğunu belirtti.