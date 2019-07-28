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aksam.com.tr
  • 28 Temmuz 2019 Pazar 01:28
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  • 28 Temmuz 2019 Pazar 01:28

Galatasaray'da flaş Nainggolan gelişmesi! Eşyalarını topladı

Galatasaray'da flaş Nainggolan gelişmesi! Eşyalarını topladı

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İnter’de gözden çıkarılan Nainggolan hakkında verilen bilgiler Fatih Terim’i şaşırttı.

TM Dijital Haber Merkezi | Levent Gültekin

2009-10 sezonunda ligde kötü günler geçiren Cagliari’de oynadığı futbolla takımını Serie A’da tutmayı başaran Radja Nainggolan daha sonra Roma forması giymiş Belçikalı yıldız son olarak Monchi’nin aldığı kararla 38 milyon euro karşılığında İnter’e transfer olmuştu.

CONTE NAİNGGOLAN’I İSTEMİYOR

İnter’de aradığı ortamı bulamayan ve Milano kulübünde büyük sorunlar yaşayan Nainggolan, Conte tarafından kesinlikle kadroda düşünülmezken, yıldız futbolcu hakkında ortaya atılan Galatasaray iddiaları bir anda camiayı heyecanlandırdı. 31 yaşındaki milli futbolcunun Çin’e gitmek istememesi gözleri sarı kırmızılı ekibe çevirirken İtalyanların Nainggolan’ı kiralama teklifine sıcak bakması iki kulüp arasındaki telefon trafiğini artırdı.

KUMAR VE ALKOL PROBLEMİ VAR

Transferinde herhangi bir sorun çıkarmayacak olan Nainggolan için Fatih Terim’e gelen bilgiler çok da iç açıcı değil. Son yıllarda futbol dışı olaylarla adı anılan Radja’nın psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilirken, tecrübeli futbolcunun kumar hastalığının bulunduğu hatta özel uçakla Monaco’ya gidip sabah 8’deki antrenmana bir saat kala yorgun ve bitik halde geldiği ifade edildi. 

Özel hayatında büyük sorunlar yaşayan Nainggolan’ın alkol bağımlısı olduğu iddia edilirken, oyuncunun kötü referansları karşısında Fatih Terim’in süper yıldız hakkında tam olarak karar veremediği bildirildi.

Geçtiğimiz sezon 35 maçta görev alan Nainggolan 7 gol 3 asistlik performans bir ortaya koydu.

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