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  3. Galatasaray'da Fernando'nun yerine yeni aday: Rodrigo Dourado

Galatasaray'da Fernando'nun yerine yeni aday: Rodrigo Dourado

Galatasaray'da Fernando'nun yerine yeni aday: Rodrigo Dourado

Fernando'nun ayrılığının ardından ön libero pozisyonuna bir transfer yapması beklenen Galatasaray için Brezilya'dan sürpriz bir iddia geldi.

Sarı-kırmızılıların, Internacional'in kaptanlığını yapan Rodrigo Dourado'nun peşinde olduğu kaydedildi.

Galatasaray'ın görevlendirdiği yetkililerin geçtiğimiz günlerde Internacional ile iletişime geçerek oyuncu için şartları sunduğu ve geri döneceğini bildirdiği belirtildi.

"GALATASARAY'IN BEKLEDİĞİNDEN YÜKSEK"

G.Saray'ın aldığı cevabın beklentilerinden yüksek olduğu ve oyuncuya ciddi teklifler olduğu da vurgulandı. Internacional cephesinin, henüz oyuncu için Galatasaray'dan resmi bir teklif gelmediğini ilettiği de ifade edildi.

25 yaşındaki sağ ayaklı orta saha, Mayıs ayında sol dizinden bir operasyon geçirdi ve sakatlıktan yeni döndü. Internacional altyapısından çıkan ve 1,5 yıl daha sözleşmesi olan Sambacı, 6 yıllık profesyonel kariyerinde 133 maçta oynadı ve 2 gol, 5 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)

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