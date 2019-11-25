Galatasaray'da Fernando Muslera seferberliği

Tecrübeli file bekçisi, Uruguay Milli Takımı’ndan sorunlu dönerken, bel ağrısı şikayeti nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyememişti. Muslera’nın yarınki kritik Brugge mücadelesine yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Sağlık ekibi, Muslera’yı oynayacak duruma getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kaptan da, 3.’lük iddiası için oldukça önemli olan Devler Ligi maçında takımını yalnız bırakmak istemiyor. Avrupa’da devleşti...

Cim Bom her ne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 1 puan toplayıp, kötü bir görüntü sergilese de, neredeyse her maçta takımın tek bir iyi ismi vardı, o da Muslera’ydı. Real Madrid deplasmanı dışındaki 3 karşılaşmada oldukça kritik kurtarışlara imza atan Uruguaylı yetişmezse, kalede Okan olacak.

(Fanatik)