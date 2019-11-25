Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7385
  • 6,3294
  • 269.731
  • 106755
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da Fernando Muslera seferberliği

Galatasaray'da Fernando Muslera seferberliği

Galatasaray'da Fernando Muslera seferberliği

Galatasaray’a milli aralar yaramıyor... Luyindama gibi sakatlık problemi yaşayan diğer isim Fernando Muslera oldu.

Tecrübeli file bekçisi, Uruguay Milli Takımı’ndan sorunlu dönerken, bel ağrısı şikayeti nedeniyle Başakşehir karşılaşmasında forma giyememişti. Muslera’nın yarınki kritik Brugge mücadelesine yetiştirilmesi için adeta seferberlik ilan edildi. Sağlık ekibi, Muslera’yı oynayacak duruma getirmek için yoğun çaba sarf ediyor. Kaptan da, 3.’lük iddiası için oldukça önemli olan Devler Ligi maçında takımını yalnız bırakmak istemiyor. Avrupa’da devleşti...

Cim Bom her ne kadar Şampiyonlar Ligi’nde 4 maçta 1 puan toplayıp, kötü bir görüntü sergilese de, neredeyse her maçta takımın tek bir iyi ismi vardı, o da Muslera’ydı. Real Madrid deplasmanı dışındaki 3 karşılaşmada oldukça kritik kurtarışlara imza atan Uruguaylı yetişmezse, kalede Okan olacak.

(Fanatik)


Yeliz Yeşilmen neden gözyaşlarına boğuldu?
Can Yaman'ı sinirlendirdiler! Takipçisini böyle ifşa etti
Israrcı hayrandan Cem Yılmaz'ı şaşırtan istek
Merve Boluğur dostlarını sildi!
İlk kez görüntülendiler 
<p>Avcılar´da yoğun göç alan Yeşilkent Mahallesi´ndeki tek ilkokul konumundaki Leyla Bayram İlkokulu

Türkiye´nin En Kalabalık İlkokulunun Öğretmenlerine ´Kişisel Bakım Odası´

Günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Resulayn'da terör örgütü PKK-YPG'ye ait yeni tüneller bulundu

İnsanlara moral veren anlamlı dövmeler