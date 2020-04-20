Galatasaray'da Feghouli'nin yerine Norberto Briasco

Corona virüs salgını nedeniyle futbola verilen arada Galatasaray, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor.
Güney Amerika kıtasından oyuncu arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın ismi Vasco da Gama'dan Andrey ve San Lorenzo'dan Adolfo Gaich ile anılırken Arjantin'den yeni bir isim gündeme geldi.
Radio Continental'e göre Galatasaray, Huracan forması giyen 24 yaşındaki sağ açık Norberto Briasco ile ilgileniyor.
Sofiane Feghouli'nin muhtemel ayrılığına yönelik sağ kanatta başta Trezeguet olmak üzere opsiyonlarını hazırlayan Galatasaray, sol ayaklı bir sağ kanat oyuncusu olarak Briasco'yu da listesine eklemiş durumda.
Arjantin ekibiyle olan kontratı 2021'de sona erecek oyuncu için Milan başta olmak üzere İtalya Serie A ekiplerinden Atalanta'nın da devrede olduğu belirtiliyor.
Bu sezon çıktığı 18 lig maçında 3 gol, 1 asistlik performans sergileyen Buenos Aires doğumlu oyuncu, 4 kez de Ermenistan Milli Takımı forması giydi.
(Fanatik)
Sofiane Feghouli'nin satılmasına kesin gözüyle bakılan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Cezayirli yıldızın yerine futbolcu arayan Sarı-Kırmızılılar, Huracan'da forma giyen Norberto Briasco'yu gündemine aldı.
Simovic 35 yıllık Türk vatandaşlığı hayalinin gerçekleştiğini AKŞAM'a açıkladı... Galatasaray'ın 8 yılına damga vurmuş Karadağlı file bekçisi, “Geçen sene Türk vatandaşı oldum. Türk vatandaşı olarak adım Ergun Gürsoy oldu. Ergun abiyi çok seviyorum. Türkiye'de bana çok yardımcı oldu” dedi.
Fatih Terim, Milliyet'e konuştu, duayen spor yazarı Şansal Büyüka'ya futbolun bugününü ve yarınını yorumladı. Süper Lig için düşünülen 'Çarşamba-Pazar' programına itirazı olmadığını kaydeden Terim, kendi önerisini ortaya attı. Maçların tarafsız sahada oynanmasıyla ilgili Terim görüşünü dile getirdi.
Antalya, liglere ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor... Spor Turizmi Birliği Başkanı Recep Şamil Yaşacan, İtalya başta olmak üzere tüm Avrupa liglerine ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti. Bilindiği gibi UEFA da Şampiyonlar Ligi'ni 8'li final olarak İstanbul'da oynatmayı düşünüyor.
Fenerbahçe'nin eski başkanlarından Ali Şen, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Şen, “Fenerbahçe kalan 8 maçını alırsa şampiyon olabilir” dedi.
Ergun Gürsoy: “Zoran Simovic'in ismimi kullanması çok güzel bir duygu. İyi çocuktur, bize iyi hizmetleri oldu. Cumhurbaşkanı, Sırbistan ziyaretinde Simovic'e yakınlık göstermiş, sohbet etmişler. Bakan da konuya ilgi gösterdi. Sorun çözüldü.”
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de ilk hedef olarak yabancı isimler düşünülüyor. Laurent Blanc'ın gündemde olmadığı, Zlatko Dalic'in ise olumsuz cevap verdiği bildirildi.