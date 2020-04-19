Galatasaray'da Feghouli gidiyor, Trezeguet geliyor

Teknik patron Fatih Terim'in talebi doğrultusunda İngiltere Premier Lig kulüplerinden Aston Villa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet'yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, Feghouli ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da senelik 3 milyon 850 bin Euro garanti para karşılığında oynayan Cezayirli futbolcuya gelecek olan teklifleri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yapacak ve kendisine kulüp bulması istenecek.
Böylece Finansal Fair-Play kapsamında bonservis geliri elde edecek olan Galatasaray Yönetimi, aynı zamanda maaş bütçesinde de yer açmış olacak.
TREZEGUET'DEN ONAY GELDİ
Bu arada Kasımpaşa'nın eski yıldızı Trezeguet'nin Galatasaray'ın ilgisine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda imza konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağı öğrenilen Mısırlı yıldıza, yüksek bir maaş teklifi de yapılmayacak.
Kadro maliyetini düşürmek için 1.5 milyon Euro maaş limiti belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Trezeguet'ye de bu rakamın biraz üzerinde bir öneri yapmaya hazırlanıyor. Böylece Feghouli'ye oranla maliyeti çok daha uygun bir transfer gerçekleşmiş olacak.
(Fanatik)
Fenerbahçe'nin Şilili futbolcusu sağlığını riske attı. Sarı-Lacivertli takımın tecrübeli sağ beki, Şili'den dönen ve bir üniversite yurdunda karantinaya alınan karısı ile çocuğunun yanında kalıyor. Bu durum, eleştirileri de beraberinde getirdi.
Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.
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