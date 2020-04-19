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aksam.com.tr
  • 19 Nisan 2020 Pazar 10:28
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  • 19 Nisan 2020 Pazar 10:28

Galatasaray'da Feghouli gidiyor, Trezeguet geliyor

Galatasaray'da Feghouli gidiyor, Trezeguet geliyor

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Aston Villa'dan Trezeguet'nin transferi için Feghouli ile yolları ayırmayı planlayan Sarı-Kırmızılı yönetim, Cezayirli yıldıza gelecek teklifleri bekliyor. Tecrübeli futbolcunun menajeriyle de bu hafta görüşme yapılacağı öğrenildi.

Teknik patron Fatih Terim'in talebi doğrultusunda İngiltere Premier Lig kulüplerinden Aston Villa'nın Mısırlı oyuncusu Trezeguet'yi gözüne kestiren Sarı-Kırmızılılar, Feghouli ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray'da senelik 3 milyon 850 bin Euro garanti para karşılığında oynayan Cezayirli futbolcuya gelecek olan teklifleri bekleyen Sarı-Kırmızılılar, yıldız oyuncunun menajeriyle de bir görüşme yapacak ve kendisine kulüp bulması istenecek.

Böylece Finansal Fair-Play kapsamında bonservis geliri elde edecek olan Galatasaray Yönetimi, aynı zamanda maaş bütçesinde de yer açmış olacak.

TREZEGUET'DEN ONAY GELDİ

Bu arada Kasımpaşa'nın eski yıldızı Trezeguet'nin Galatasaray'ın ilgisine olumlu dönüş yaptığı öğrenildi. Kulüplerin anlaşması durumunda imza konusunda herhangi bir sıkıntı çıkarmayacağı öğrenilen Mısırlı yıldıza, yüksek bir maaş teklifi de yapılmayacak.

Kadro maliyetini düşürmek için 1.5 milyon Euro maaş limiti belirleyen Sarı- Kırmızılılar, Trezeguet'ye de bu rakamın biraz üzerinde bir öneri yapmaya hazırlanıyor. Böylece Feghouli'ye oranla maliyeti çok daha uygun bir transfer gerçekleşmiş olacak.

(Fanatik)

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