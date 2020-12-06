Galatasaray'da Feghouli geçen sezonu şimdiden yakaladı

Galatasaray'ın Cezayirli yıldızı Feghouli, Atakaş Hatayspor karşısında da asistlerine devam etti.
Geçen sezon Süper Lig'de 27 maçta forma giyen tecrübeli futbolcu üç gol pası vermişti.
Feghouli bu rakama henüz 9. maçında ulaşarak sarı-kırmızılıların bu sezon en çok asist yapan ismi oldu.
2017-18 sezonunda 9, 2018-19 sezonunda da 6 asist yapan 30 yaşındaki futbolcu, yıldızlaştığı dönemleri yakalayacağının da sinyallerini verdi.
Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.
Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.
Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.
Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlileri bu maça ayrı hazırlayan bir gelişme daha var.
Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.
Fenerbahçe'nin hücum bölgesinin yeni isimleri performanslarıyla bir Vedat Muriqi edemedi.