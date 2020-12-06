Galatasaray'da Feghouli geçen sezonu şimdiden yakaladı

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Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi Trabzonspor'a Abdullah Avcı'nın eli değdi Geçen sezonun zirve adayı takımı Trabzonspor, bu sezon yaşadığı kötü başlangıcı Abdullah Avcı ile adım adım düzeltiyor.

Altay Bayındır'ın imdadına Volkan Demirel yetişti Altay Bayındır'ın imdadına Volkan Demirel yetişti Süper Lig'de 7 maçtır kalesini kapatamayan Altay Bayındır'a teknik heyetten destek geldi. Genç kaleciyle görüşen antrenör Volkan Demirel'in, "Moralini sakın bozma. Sen çok iyi bir kalecisin. Kafaya takmadan yola devam etmelisin" dediği öğrenildi.

Aboubakar alev aldı! Aboubakar alev aldı! Kamerunlu yıldız forvet, son dönemdeki inanılmaz formuyla Beşiktaş'ı zirveye taşıdı. 28 yaşındaki futbolcu, milli arada Kamerun formasıyla 2 maçta 3 gol attı. Başakşehir ve Fenerbahçe'nin ardından Kasımpaşa'yı da boş geçmedi. Dış basının da manşetlerini süsledi.

Fenerbahçe'yi zorlu maç öncesi kamçılayan olay Fenerbahçe'yi zorlu maç öncesi kamçılayan olay Fenerbahçe bugün saat 19.00'da Yukatel Denizlispor'a konuk olacak. Sarı lacivertlileri bu maça ayrı hazırlayan bir gelişme daha var.

Sergen Yalçın'dan Rosier'e özel kutlama Sergen Yalçın'dan Rosier'e özel kutlama Rosier konusunda devre arası transfer limitine göre hareket edecek olan Beşiktaş, Portekiz ekibiyle anlaşma sağlanması halinde yetenekli oyuncunun bonservisini hemen almak istiyor.