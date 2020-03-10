Galatasaray'da Fatih Terim'den oyuncularına tebrik

Galatasaray'da Sivasspor beraberliği sonrası soyunma odasına inen Fatih Terim'in, “Eksik veya yanlışlarımızı sonra konuşuruz. Bu oyun doğru oyun. Siz böyle oynamaya devam ederseniz, sezon sonunda hedefimize ulaşırız. Hepinizi tebrik ederim” dediği öğrenildi. Fatih Terim, daha sonra da ekibiyle bir toplantı yaptı.

Galatasaray'da deplasmanda kaybedilen 2 puana rağmen, takımın ortaya koyduğu performans, Fatih Terim'i memnun etti.

2-2 sona eren Sivasspor maçının ardından soyunma odasında oyuncularıyla kısa bir konuşma yapan Terim’in, “Bu oyun, doğru oyun. Siz böyle oynamaya devam ederseniz hedefimize ulaşırız. Mücadelenizden dolayı hepinizi bir kez daha kutluyorum. Bugün neyi eksik ya da neleri yanlış yaptık, bunları konuşmak için vaktimiz var. Ama doğru yoldayız. Bunun daha iyisini de yapabiliriz. Ne gerekiyorsa onun üzerinde çalışacağız” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Teknik ekibin derbi mesaisi!

Başakşehir, Trabzonspor ve Sivasspor’la amansız bir zirve yarışı içine giren Galatasaray, pazar günkü kritik virajı 1 puanla atlatırken, rotayı derbiye çevirdi. Hafta sonunda Türk Telekom Stadı’nda Beşiktaş’ı konuk edecek olan Cim Bom’da, dev mücadelenin hazırlıklarına önce teknik ekip başladı. Terim ve ekibi detaylı bir Beşiktaş analizi için kolları sıvadı. Rapor hazırlandıktan sonra Terim, derbi taktiği oyunculara aktarılacak.

Puan değil, psikolojik üstünlük

Terim’in ekibiyle görüşmesinde ise tıpkı Sivas karşısında olduğu gibi, oyun berabere devam etse bile, tüm riskleri alarak hamleleri kazanmak için yapacağını söylediği öğrenildi. Fatih hoca, bir Beşiktaş galibiyetinin, şampiyonluk yolunda sadece puan olarak değil, psikolojik üstünlük açısından da rakiplere karşı büyük avantaj sağlayacağı görüşüne sahip.

Hakeme çok kızdı ama...

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, maçın hakemi Mete Kalkavan ve VAR odasına çok sinirlendiği, ancak PFDK’dan ceza almamak için suskun kalmaya dikkat ettiği bildirildi. Seri’nin pozisyonunda çalınan penaltı düdüğünde VAR’ın devreye girmesinin yanlış olduğunu basın toplantısında dile getiren Terim’in, kurmaylarıyla yaptığı görüşmede, “Böyle penaltı olmaz. Göz göre göre puanlarımız gitti” sözleriyle tepkisini gösterdiği ifade ediliyor.

Fatih hoca, yine basın toplantısında, kulüpte kendisinden başka bu hatalara tepki gösteren olmadığını ima ederek, yönetimi de üstü kapalı şekilde eleştirmişti.

(Fanatik)