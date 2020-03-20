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  • Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını istedi
  • 20 Mart 2020 Cuma 09:52
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  • 20 Mart 2020 Cuma 09:52

Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını istedi

Galatasaray'da Fatih Terim, yönetimden Henry Onyekuru'nun yeniden kiralanmasını istedi

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Galatasaray ocak ayı transfer döneminde Monaco'dan 6 aylığına kadrosuna kattığı Henry Onyekuru'yu gelecek sezon da kiralamak istiyor. Teknik direktör Fatih Terim, gelecek sezonun transferleri için önceliği Nijeryalı yıldıza verdi.

Galatasaray bu sefer işi son dakikaya bırakmayacak, Henry Onyekuru için şimdiden girişime başlayacak. Cim-Bom’un devre arasında 6 aylığına Monaco’dan kiraladığı Onyekuru’nun gelecek sezon da kiralanması kararı verildi.

Yaz döneminde transferleri kampa yetiştiremeyen ve bunun sıkıntılarını sezon içerisinde yaşayan Cim-Bom’da teknik direktör Fatih Terim gelecek sezon planlamasına erken başladı. Tecrübeli çalıştırıcı, devre arasında listesinin ilk sırasına yazdığı ve kadroya dahil ettirdiği Onyekuru’nun yeni sezonda da mutlaka aralarında olmasını istedi.

Bu nedenle Galatasaray, Onyekuru’yu yeniden kiralamak için önümüzdeki günlerde harekete geçecek. Dünyayı sarsan koronavirüs tehdidinin ortadan kalmasını bekleyen sarı-kırmızılı yöneticiler, yaz dönemine ilk Onyekuru ile start vermeyi planlıyor. Sarı-kırmızılılar, Monaco’nun kiralamaya sıcak bakmaması durumunda ise ne yapıp edip bonservisini almaya çalışacak.

650 BİN EURO ALIYOR

Sarı-kırmızılıların Onyekuru konusunda istekli olmasının nedeni, performansının yanı sıra aldığı ücretinin düşük olması... Devre arasında 750 bin euroya kiralanan oyuncunun 6 ay için alacağı ücret ise 650 bin euro. Onyekuru’nun yıllık ücretinin diğer futbolculara göre düşük kalması da yine bu transferde Galatasaray açısından cazip olarak değerlendiriliyor. 22 yaşındaki futbolcu da her fırsatta Galatasaray’da kalmak istediğini söylüyor.

(Skorer)

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