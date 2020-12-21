Galatasaray'da Fatih Terim ve Marcao PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray'ın Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta kırmızı kart gören teknik direktör Fatih Terim ve stoper Marcao, tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.
TFF'den yapılan açıklama şu şekilde:
GALATASARAY A.Ş. Kulübü teknik sorumlusu FATİH TERİM'in 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasındaki "sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca, "hakareti" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve "tedbire uymaması" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 50. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,
GALATASARAY A.Ş. Kulübü futbolcusu MARCOS DO NASCIMENTO TEIXEIRA'nın aynı müsabakadaki "kural dışı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 19.12.2020 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
Süper Lig şampiyonu ile Türkiye Kupası şampiyonunu bir araya getiren Süper Kupa finali 12 yıl sonra yurt dışında oynanacak. Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile kupa şampiyonu Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek olan mücadele Katar'da oynanacak.
Fenerbahçe'de son haftalarda alınan kötü sonuçlar ve umut vermeyen oyun sonrası teknik direktör Erol Bulut'un koltuğu tehlikeye girdi.
DETAY
• Fenerbahçe yönetiminin neredeyse tamamı Erol Bulut ile yolların ayrılmasını istiyor.
• Erol Bulut'un yerine Lucien Favre'nin getirilmesi isteniyor.
• Ali Koç ise hocayı ani bir kararla göndermek istemiyor.
TFF 1. Lig'de zirve mücadelesi veren ekiplerden Samsunspor, alt sıralardan kurtulmak isteyen Boluspor'u tek golle geçti.
Lille'de forma giyen milli yıldız Burak Yılmaz, Paris Saint-Germain'le 0-0 biten karşılaşmada fileleri havalandıramadı ancak son saniyelerde yaptığı hareketle geceye damgasını vurdu.
DETAY
• Karşılaşmanın 90+4. dakikasında Lille'in gol bulmak için yüklendiği kritik bir anda top PSG köşe gönderine yakın bir yerde Burak Yılmaz'a çarparak taca çıktı ancak hakem taç atışını Lille lehine verdi.
• Burak topun kendisinden çıktığını hakeme anlattı. Bunun üzerine maçın hakemi François Letexier, yıldız futbolcuya centilmence hareketinden dolayı teşekkür ederek kararını değiştirdi, atışı PSG'ye verdi.
• Kritik bir anda dürüstçe davranan 35 yaşındaki milli futbolcunun davranışı lkış topladı.
Fenerbahçe'de Sportif Direktör Emre Belözoğlu, Malatya yenilgisinden bir gün sonra takımla yaptığı toplantıda sert konuştu.
• "Geçen sezon olduğu gibi bu sezon da bu şekilde devam ederseniz birçoğunuzu göndereceğim. Fenerbahçe'yi bu şekilde temsil etmeye hakkınız yok."
• "Eğer bu futbolla burada kalacağınızı düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Siz gidersiniz, ben kalırım. Beni bu kulüpten Allah'ın kulu gönderemez, haberiniz olsun."
Fenerbahçe, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Medipol Başakşehir ile oynayacağı maçın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü.