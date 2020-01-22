Galatasaray'da Fatih Terim, Juan Foyth'u veto etti

Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti.

Galatasaray'ın Tottenham'da son 4 haftadır Jose Mourinho tarafından kadroya alınmayan Juan Foyth'u kiralamak istediği iddia edilmişti. Mourinho geldiğinden beri sadece 46 dakika oynayabilen genç oyuncu için Galatasaray'n ideal bir seçenek olduğu konuşuldu. Ancak Terim'in Foyth'u veto ettiği, 187'lik Arjantinli stoper için herhangi bir görüşmenin yapılmadığı bildirildi.

(Fotomaç)