Galatasaray'da Fatih Terim altı maç ceza alabilir

Hakem raporuna göre rakam artabilir. Ayrıca sahaya girmesi de sorun. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre minimum 4 maç veriliyor. Bu durumda en az 6 maç takımın başında olmaması gündemde. 2015’te Antalya’yı çalıştıran Yusuf Şimşek, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözleri ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda bulunduğu için 7 maç almıştı
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Gaziantep yenilgisini değerlendirirken 'Futbolda bunlar oluyor ve biz yaşıyoruz, acı çekiyoruz' ifadelerini kullandı.
Gaziantep FK'ye 3-1 yenilen Fenerbahçe'nin dış sahadaki galibiyet serisi sonlandı.
Süper Lig'in 13. haftasında Gaziantep FK, sahasında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi.
Süper Lig'in 13. Hafta mücadelesinde Fenerbahçe deplasmanda Gaziantep FK'ye konuk oluyor.
TFF, bir üst klasman hakeminin Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Trabzonspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırlıyor.