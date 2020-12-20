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aksam.com.tr
  • 20 Aralık 2020 Pazar 08:00
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Galatasaray'da Fatih Terim altı maç ceza alabilir

Galatasaray'da Fatih Terim altı maç ceza alabilir

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AKŞAM

Fatih Terim direkt kırmızı gördüğü için en az 2 maç ceza garanti.

Hakem raporuna göre rakam artabilir. Ayrıca sahaya girmesi de sorun. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre minimum 4 maç veriliyor. Bu durumda en az 6 maç takımın başında olmaması gündemde. 2015’te Antalya’yı çalıştıran Yusuf Şimşek, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözleri ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda bulunduğu için 7 maç almıştı

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