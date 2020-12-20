Galatasaray'da Fatih Terim altı maç ceza alabilir

AKŞAM

Fatih Terim direkt kırmızı gördüğü için en az 2 maç ceza garanti.

Hakem raporuna göre rakam artabilir. Ayrıca sahaya girmesi de sorun. Tedbir kararına uymayan görevlilere talimatlara göre minimum 4 maç veriliyor. Bu durumda en az 6 maç takımın başında olmaması gündemde. 2015’te Antalya’yı çalıştıran Yusuf Şimşek, Kasımpaşa maçında hakeme yönelik sözleri ve idari tedbirli olduğu halde soyunma odası koridorunda bulunduğu için 7 maç almıştı