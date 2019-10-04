Galatasaray'da Falcao, Luyindama ve Lemina, Gençlerbirliği maç kadrosunda yer almadı
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Luyindama ve Mario Lemina, Gençlerbirliği maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Radamel Falcao, Luyindama ve Mario Lemina, Gençlerbirliği maç kadrosuna dahil edilmedi.
Galatasaray'ın Gençlerbirliği kafilesinde şu isimler yer aldı;
Fernando Muslera, Şener Özbayraklı, Emre Taşdemir, Ahmet Çalık, Jean Michael Seri, Adem Büyük, Selçuk İnan, Younes Belhanda, Ryan Babel, Ryan Donk, Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Mariano Ferreira, Florin Andone, Okan Kocuk, Marcos Teixeira, Taylan Antalyalı, Yuto Nagatomo, Sofiane Feghouli, Steven Nzonzi, Emre Mor.