Galatasaray'da Falcao bilmecesi! Yazı mı, tura mı?

Falcao, son olarak 24 Ekim’deki Erzurum karşılaşmasında forma giymişti. Kolombiyalı’nın kulüpteki 155 günü sakat geçti. El Tigre, Galatasaray’da 29 maça çıkarken, 28 maçı da kaçırdı. Süper Lig’deki Karagümrük sınavını da es geçerse oynadığı ve oynamadığı maç sayısı eşitlenecek.
Fenerbahçe'nin Ziraat Türkiye Kupası'nda Karacabey Belediyespor'u 1-0 yenerek turladığı maçta kırmızı kart gören Altay Bayındır'ın yerine kaleyi devralan Oytun Özdoğan, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu.
Almanya Bundesliga'da 12. hafta karşılaşmasında Schalke 04, Freiburg'u konuk etti. Veltins Arena'da oynanan müsabaka Freiburg'un 2-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı ve Schalke'nin kazanamama serisi 28 maça çıktı.
Radamel Falcao, 40 gündür takımdan ayrı özel programla çalıştı.
Süper Lig'de 12. haftayı Alanyaspor mağlubiyetiyle kapatan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında bugün Tarsus İdman Yurdu ile karşılaşacak.
Fransa 1. Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 15. haftasında Paris Saint-Germain (PSG), evinde Lorient'ı 2-0 mağlup etti.
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelede ilk yarı golsüz devam ediyor.