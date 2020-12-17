Galatasaray'da Falcao bilmecesi! Yazı mı, tura mı?

AKŞAM

Radamel Falcao, 40 gündür takımdan ayrı özel programla çalıştı.

Falcao, son olarak 24 Ekim’deki Erzurum karşılaşmasında forma giymişti. Kolombiyalı’nın kulüpteki 155 günü sakat geçti. El Tigre, Galatasaray’da 29 maça çıkarken, 28 maçı da kaçırdı. Süper Lig’deki Karagümrük sınavını da es geçerse oynadığı ve oynamadığı maç sayısı eşitlenecek.