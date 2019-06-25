Galatasaray'da Fabian Delph transferi için Fernando devrede
Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu 29 yaşındaki Fabian Delph için Fernando devreye girdi.
Sarı kırmızılılarda 2. yılını tamamlayan Brezilyalı, Manchester City'de birlikte oynadığı Delph'e her fırsatta sarı-kırmızılıları ve İstanbul'u anlatıyor.
29 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'a çağıran Fernando, "Buraya gelmelisin" diyor
Sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Delph orta sahanın ortasında, sol bekte ve sol kanatta görev alabiliyor.
(Sabah)