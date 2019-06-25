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  3. Galatasaray'da Fabian Delph transferi için Fernando devrede

Galatasaray'da Fabian Delph transferi için Fernando devrede

Galatasaray'da Fabian Delph transferi için Fernando devrede

Galatasaray'ın görüşme halinde olduğu 29 yaşındaki Fabian Delph için Fernando devreye girdi.

Sarı kırmızılılarda 2. yılını tamamlayan Brezilyalı, Manchester City'de birlikte oynadığı Delph'e her fırsatta sarı-kırmızılıları ve İstanbul'u anlatıyor.

29 yaşındaki orta sahayı Galatasaray'a çağıran Fernando, "Buraya gelmelisin" diyor

Sözleşmesi 2020'de sona erecek olan Delph orta sahanın ortasında, sol bekte ve sol kanatta görev alabiliyor.

(Sabah)

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