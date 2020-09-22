Galatasaray'da Etebo'ya özel program

Fanatik

Sarı-Kırmızılı formayı ilk kez Başakşehir maçının ikinci yarısında giyen Etebo, performansıyla sınıfta kaldı.

Ne hücumda ne de savunmada varlık gösterebilen Nijeryalı futbolcunun, fiziksel olarak da takım seviyesinin çok altında olduğu görüldü. Fatih hocanın isteğiyle, ABD'li kondisyoner Scott Piri, Etebo için özel bir çalışma programı hazırladı. Genç oyuncu bir süre bu program doğrultusunda çalışacak ve ilk 11'de görev alamayacak.