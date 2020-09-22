Galatasaray'da Etebo'ya özel program

Ne hücumda ne de savunmada varlık gösterebilen Nijeryalı futbolcunun, fiziksel olarak da takım seviyesinin çok altında olduğu görüldü. Fatih hocanın isteğiyle, ABD'li kondisyoner Scott Piri, Etebo için özel bir çalışma programı hazırladı. Genç oyuncu bir süre bu program doğrultusunda çalışacak ve ilk 11'de görev alamayacak.
'Haddini bil Ümit Öztürk'
Başakşehir maçında sakatlanan Saracchi, Hajduk maçını kaçıracak, Fener derbisine yetişmesi de zor görünüyor. Sol bekte görev yine Linnes'in olacak.
Fenerbahçe, Zamalek'in genç golcüsü Mostafa Mohamed için Mısır ekibine 5 milyon euro önerdi. Ancak teklif reddedildi. Samatta için Aston Villa'yla görüşülüyor.
Kalecisi Edouard Mendy'yi Chelsea'ye kaptıran Fransız ekibi Rennes, Uğurcan Çakır için Trabzonspor'a 12+3 milyon euro + sonraki satıştan pay teklifi sundu. Bordo-Mavili ekip 25 milyon euro talep ediyor ancak sonraki satıştan pay oranı yüzde 20 seviyelerine çekilirse bonservis bedeli 20 milyon euro civarlarına inebilir.
Sağ bek transferinde Antalyaspor'un Milli oyuncusu Nazım Sangare'yi ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptıran Siyah-Beyazlılar, Gökhan Gönül'den boşalan bu bölgeyi doldurmak için yoğun mesai harcıyor.
Galatasaray'ın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao, yeni sezona bambaşka bir seviyede başladı.