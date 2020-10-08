Galatasaray'da erken seçim hazırlığı! Başkan adayı...

Takvim

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor.

Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.

MUHALİFLER DÜĞMEYE BASTI

Alınan bilgilere göre mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübü seçime götürmek için düğmeye basıldı. Bazı üyelerin Burak Elmas'ı adaylığa hazırladığı öğrenildi.

KULİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI

Elmas'ın bu kez adaylık teklifini kabul ettiği, gizli bir şekilde kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi. Farklı bir grubun ise kulübün ağır toplarından birisi ile görüştüğü öne sürülüyor.

MAYISTA ADAY DEĞİL AMA...

Bu ismin de adaylık konusunda büyük oranda ikna edildiği belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in ise mayısta aday olmayı düşünmediği ancak erken seçim de istemediği öğrenildi.