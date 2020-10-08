Galatasaray'da erken seçim hazırlığı! Başkan adayı...

Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor.
Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
MUHALİFLER DÜĞMEYE BASTI
Alınan bilgilere göre mayıs ayında yapılacak olağan genel kurul öncesi kulübü seçime götürmek için düğmeye basıldı. Bazı üyelerin Burak Elmas'ı adaylığa hazırladığı öğrenildi.
KULİS ÇALIŞMALARINA BAŞLADI
Elmas'ın bu kez adaylık teklifini kabul ettiği, gizli bir şekilde kulis çalışmalarına başladığı iddia edildi. Farklı bir grubun ise kulübün ağır toplarından birisi ile görüştüğü öne sürülüyor.
MAYISTA ADAY DEĞİL AMA...
Bu ismin de adaylık konusunda büyük oranda ikna edildiği belirtiliyor. Başkan Mustafa Cengiz'in ise mayısta aday olmayı düşünmediği ancak erken seçim de istemediği öğrenildi.
Yönetim ve teknik direktör Fatih Terim arasında büyük bir gerilime neden olan transfer krizi taşları yerinden oynatıyor. Başkan Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın taraftarlardan büyük bir tepki görmesi sonrası muhalefet kulisleri hareketlenmeye başladı.
Süper Lig'e şampiyonluk parolasıyla başlayan Trabzonspor, bugüne kadar 6 kıtadan 150 yabancı oyuncu kadrosuna katarken, en çok transferi ise 17 oyuncuyla Brezilya'dan gerçekleştirdi.
Fenerbahçe'den FC.Kopenhag'a kiralanan Mathias 'Zanka' Jörgensen'in önümüzdeki yıl yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda oynamak için teklifi kabul ettiği iddia edildi.
Üst üste yenilgiler alan Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'in sitemde bulunduğu isimle yollar ayrılıyor.
Emre Akbaba, Saracchi ve Etebo'nun görev verilirse Alanya maçında oynayabileceği belirtilirken, Taylan da yetiştirilmeye çalışılıyor.
Kara Kartal'ın son transferi Rachid Ghezzal, Beşiktaş'taki ilk idmanına dün çıktı. Kondisyon ağırlıklı çalışıp çift kaleye katılan an 28 yaşındaki sağ kanat, takımla en iyi şekilde hazırlanıp 26 Ekim'deki Denizlispor maçıyla beraber ilk 11'e geçmeyi hedefliyor.