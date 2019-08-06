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aksam.com.tr
  • 06 Ağustos 2019 Salı 16:51
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  • 06 Ağustos 2019 Salı 16:51

Galatasaray'da Erencan Yardımcı ile profesyonel sözleşme imzalandı

Galatasaray'da Erencan Yardımcı ile profesyonel sözleşme imzalandı

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Galatasaray'da yeni sezon öncesinde genç yeteneklerden biri olan Erencan Yardımcı ile profesyonel sözleşme imzalandı.

Galatasaray'da yeni sezon öncesi gerçekleşen Avusturya kampının dikkat çeken isimlerinden olan Erencan Yardımcı, performansının karşılığını aldı. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda, 17 yaşındaki genç isimle profesyonel sözleşme imzalandı.

Sarı-kırmızılı takımın kampındaki başarılı performansını hazırlık maçlarında da gösteren Erencan Yardımcı, Fatih Terim'in gözüne girdikten sonra, profesyonel sözleşmeyi kaptı. Galatasaray'dan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde, Erencan Yardımcı ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Yeni sezon öncesinde Fatih Terim'in önem verdiği genç isimlerden biri olan Erencan Yardımcı'nın bu sezon kadroda yer alması bekleniyor.

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