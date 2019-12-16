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  3. Galatasaray'da Emre Mor ile yollar kesin olarak ayrılıyor! Genç oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Emre Mor ile yollar kesin olarak ayrılıyor! Genç oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray'da Emre Mor ile yollar kesin olarak ayrılıyor! Genç oyuncunun menajeri İstanbul'a geldi

Galatasaray yönetimi Emre Mor ile yolları ayırmak için harekete geçti.

Ocak ayında yerli oyuncu kadrosunda yer açmak isteyen Galatasaray'da ilk yolcu belli oldu. Galatasaray, Emre Mor ile yolları ayırma kararı aldı. 

Satın alma opsiyonu ile Celta Vigo kulübünden kiralanan Emre Mor'un menajeri Johan Wins'in geçtiğimiz hafta gizlice İstanbul'a geldiği ortaya çıktı. Galatasaray, genç oyuncunun menajeri ile görüşüp sezon sonunu beklemeden yolları ayırmak adına adım attı. 

(Fotomaç)


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