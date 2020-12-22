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aksam.com.tr
  • 22 Aralık 2020 Salı 22:03
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Galatasaray'da Emre Kılınç uzun süre sonra golle tanıştı

Galatasaray'da Emre Kılınç uzun süre sonra golle tanıştı

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Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Emre Kılınç, Süper Lig'de yaklaşık 2 ay sonra fileleri havalandırdı.

Sarı-kırmızılı takımda son olarak 24 Ekim'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında gol sevinci yaşayan Emre, Göztepe karşılaşmasında takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Emre, bu sezon ligde 3 gole ulaştı.

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