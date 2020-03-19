Galatasaray'da Emre Akbaba'nın oynatılmama sebebi Radamel Falcao

Galatasaray'da golleri ve asistleri ile dikkat çeken Emre Akbaba’yı oynatılmamasının nedeni, ilk planda Lemina’nın yokluğu olarak gerekçelendirildi.
Çünkü sakatlığı bulunan Lemina’dan dolayı defansif yönü bulunan Belhanda’yı oynatmak daha akıllıca geliyordu.
Terim de Seri-Ömer ve Belhanda orta sahasıyla Kadıköy’e çıkmıştı. Lemina’nın dönmesiyle beraber de Emre Akbaba’nın tekrar forma giymesi bekleniyordu. Ne var ki Terim bir anda kulübeye gönderdiği Emre Akbaba’yı 11’de düşünmemeye devam etti. Bu kez Falcao yüzünden Emre Akbaba’nın tercih edilmediği belirlendi. Çünkü teknik ekibe göre, Falcao’nun dönmesiyle beraber Emre Akbaba’nın 11’de oynaması defansif açıdan riskli bulundu.
ADEM BÜYÜK ETKİSİ
Adem Büyük varken bu durum sıkıntı yaratmıyor, hatta Emre Akbaba çok etkili olabiliyordu. Ancak Falcao’nun Adem Büyük gibi defansif yönünün olmaması nedeniyle Fatih Terim, orta alanda Lemina ve Seri’nin yanında Ömer veya Belhanda’ya başvurdu. Emre Akbaba’ya ise hamle oyuncusu rolü verildi.
(Skorer)
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de gündeme Beşiktaş'ın eski çalıştırıcısı Slaven Bilic geldi ancak İngiliz basını sarı lacivertlilerin bu talebini gerçekçi bulmuyor.
Sarı-Lacivertliler, yeni sezon için Akdeniz temsilcisinin hocası Erol Bulut'la büyük ölçüde anlaşma sağladı. Bulut, gelirse yanında N'Sakala ve Cisse'yi de getirecek.
Suudi basını, Al-Hilal'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Bafe'ye yeni bir kontrat önerdiğini ancak, Fransız oyuncunun bunu kabul etmediğini yazdı. Suudiler, Gomis'in G.Saray'a gitmek istediğini de vurguladı.
Fenerbahçe'de bu sezon neredeyse tüm maçlarda stoper oynayan ve yaptığı hatalarla taraftarlarına kan kusturan Jailson'a talip çıktı. Brezilyalı futbolcuya, ülkesinin takımlarından Corinthians göz dikti. Güney Amerika'nın köklü kulübü sezon sonunda Fenerbahçe'nin kapısını çalacak.
Bordo-Mavililer, Milan ve Napoli'nin transfer listesine giren Sörloth'un tapusunu alacak. Ardından İtalyanlardan teklif bekleyecek. İstenen bonservis verilirse oyuncu satılacak.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.
Siyah beyazlı ekip, performansından memnun olmadığı Kanadalı golcü Larin'i, 2.5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla birlikte Belçika ekibi Zulte Waregem'e kiralamıştı.