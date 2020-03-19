Galatasaray'da Emre Akbaba'nın oynatılmama sebebi Radamel Falcao

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, formda olmasına rağmen bir süredir Emre Akbaba'yı yedek kulübesine hapsediyordu. Tecrübeli teknik adamın bu tercihinin altında yatan sebep ise ortaya çıktı.

Galatasaray'da golleri ve asistleri ile dikkat çeken Emre Akbaba’yı oynatılmamasının nedeni, ilk planda Lemina’nın yokluğu olarak gerekçelendirildi.



Çünkü sakatlığı bulunan Lemina’dan dolayı defansif yönü bulunan Belhanda’yı oynatmak daha akıllıca geliyordu.

Terim de Seri-Ömer ve Belhanda orta sahasıyla Kadıköy’e çıkmıştı. Lemina’nın dönmesiyle beraber de Emre Akbaba’nın tekrar forma giymesi bekleniyordu. Ne var ki Terim bir anda kulübeye gönderdiği Emre Akbaba’yı 11’de düşünmemeye devam etti. Bu kez Falcao yüzünden Emre Akbaba’nın tercih edilmediği belirlendi. Çünkü teknik ekibe göre, Falcao’nun dönmesiyle beraber Emre Akbaba’nın 11’de oynaması defansif açıdan riskli bulundu.

ADEM BÜYÜK ETKİSİ

Adem Büyük varken bu durum sıkıntı yaratmıyor, hatta Emre Akbaba çok etkili olabiliyordu. Ancak Falcao’nun Adem Büyük gibi defansif yönünün olmaması nedeniyle Fatih Terim, orta alanda Lemina ve Seri’nin yanında Ömer veya Belhanda’ya başvurdu. Emre Akbaba’ya ise hamle oyuncusu rolü verildi.

(Skorer)