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aksam.com.tr
  • 03 Mart 2020 Salı 09:48
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  • 03 Mart 2020 Salı 09:48

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın neden oynatılmadığı belli oldu

Galatasaray'da Emre Akbaba'nın neden oynatılmadığı belli oldu

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Galatasaray'da Fenerbahçe maçından sonra Gençlerbirliği’ne karşı da on birde maça başlamayan Emre Akbaba’yı, Fatih Terim'in oynatmama nedeni belli oldu.

Lemina’nın yokluğunda Belhanda’yı, her ikisinin yokluğunda ise önceki akşam Taylan’ı tercih eden Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in, Emre Akbaba’nın fiziksel olarak istenen düzeyde olmaması nedeniyle böyle karar aldığı öğrenildi.

8 aylık süren sakatlığın ardından ligin ikinci yarısıyla beraber sahalara dönen ve çok iyi bir grafik çizen Emre Akbaba’nın defansif zaaflarının da yine bu durumda etkili olduğu belirtildi.

Teknik direktör Fatih Terim’in Lemina’nın yokluğunda Seri’ye defansif yönden yardım edecek bir futbolcu tercih ettiği bildirildi. Emre’nin oynaması durumunda Seri’nin de zorlanacağı düşünülerek önce Belhanda geçen haftada da Taylan da karar kılındı. (Skorer)

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