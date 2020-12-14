Galatasaray'da eksiklerin son durumu belli oldu

Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Gruplar halinde dar alanda pas çalışmasıyla devam eden idmanın ana bölümünde ise taktik antrenman yapıldı. İdman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Marcelo Saracchi, kontrollü bir şekilde antrenmanda yer alırken, Ryan Babel ve Radamel Falcao, kondisyonerler eşliğinde salonda ve sahada özel çalışma yaptı. Fatih Öztürk, diz ağrıları nedeniyle tedbir amaçlı olarak antrenmana katılmadı.
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, uzun süredir şikayetçi olduğu yıldız futbolcuya yönetimden ciddi bir uyarı geldi. Ünlü spor yorumcusu Sinan Engin de bu gelişmelerin ardından canlı yayında sarı-lacivertlilerde devre arasında yapılacak operasyonu ve alınan ayrılık kararını açıkladı. İşte Fenerbahçe'de son dakika ayrılık gelişmesi...
Ünlü spor yorumcusu Erman Toroğlu, Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut ile yolların ayrılması halinde takımın başına Aykut Kocaman'ın getirilmesi gerektiğini söyledi. Toroğlu, “Erol Bulut 2 maç daha ters giderse nasıl bir çözüm olacak? Bir tek çözüm kalıyor, Aykut Kocaman” ifadelerini kullandı.
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