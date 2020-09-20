Galatasaray'da 'dört dörtlük' Emre Kılınç

G.Saray'ın Sivasspor'dan bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Emre Kılınç, şimdiden teknik direktör Fatih Terim'in gözüne girdi. "Emre benim jokerim, her yerde oynatırım' manşeti atılan Emre Kılınç, Fatih Terim'in 11'e ilk yazdığı oyuncu konumuna erişti. Sivasspor'da sol açık oynayan Emre'yi hazırlık kampında sağ açıkta deneyen Terim, Gaziantep FK ve Neftçi Bakü maçlarında ise yıldız oyuncuyu orta sahanın merkezinde kullandı.
Gaziantep FK maçında ön libero Taylan'ın önünde sol içte görev yapan Emre Kılınç, Azerbaycan deplasmanında sağ içe geçti. Solak olmasına rağmen sağ ayağıyla Diagne'ye asist yapan Emre, dört farklı bölgede oynama özelliğiyle Galatasaray'ın yeni jokeri oldu.
DEĞERİ DE ARTIYOR
Bonservisi elinde gelen ve 3 milyon 850 bin TL imza parası ödenen 26 yaşındaki çok yönlü hücum oyuncusunu İspanya'dan Celta Vigo ve İtalya'dan Fiorentina takip ediyor. Emre Kılınç'la 4 yıllık sözleşme imzalayan Galatasaray, A Milli Takım'a da düzenli çağrılmaya başlanan yıldız oyuncudan ileriki yıllarda bonservis kazanmanın hesaplarını yapıyor.
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