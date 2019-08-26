Galatasaray'da Donk'a BAE'den sürpriz teklif

Luyindama'nın bonservisini alan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için 1.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.
Haftalardır Diagne'ye kulüp arayan Cim-Bom'da sürpriz bir isme teklif geldi. Babel'i sarı-kırmızılı takıma getiren menajer Winny Haatrecht, bir başka oyuncusu Brandley Kuwas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürdü. Kuwas'ın Al-Nasr'a transferini gerçekleştiren Haatrecht, bir diğer oyuncusu Donk için de teklif aldı.
FFP'DEKİ AÇIK ÇÖZÜLMEZSE DONK YOLCU
Donk'u satmayı öncelik olarak görmeyen G.Saray, transfer döneminin sonuna kadar bekleyecek. FFP'deki açık çözülmezse Hollandalı oyuncuyu 2 milyon Euro'nun üzeri bir bedelle Dubai'ye satışı gerçekleşecek, FFP sıkıntısı ortadan kalkacak.
(Sabah)
Medipol Başakşehir, milli futbolcu Mehmet Topal ile 2 yılı kapsayan anlaşma yaptı.
Galatasaray’ın Konyaspor ile 1-1 berabere kaldığı maçın ardından teknik direktör Fatih Terim, stoper ve orta saha transferini işaret etmişti. Bu bağlamda hareket eden Sarı-Kırmızılı yetkililer, Jose Martin Caceres Silva için girişimlere başladı.
Konyaspor maçında 10 dakika sahada kalan Selçuk İnan büyük bir tepki topladı.
ÇAYKUR Rizespor’un golcüsü El Kabir’in dün yaşadığı olaylar, belki de maçtan daha dikkat çekici bir hikaye oldu.
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Marsilya ile 6 milyon Euro'ya anlaşan Fenerbahçe, ödeme planının da netleşmesinden sonra Brezilyalı futbolcuyu İstanbul'a getirip imza attıracak.
Medipol Başakşehir’i 90+3’te attığı golle deviren Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal, sergiledikleri performanstan dolayı Tolga Ciğerci ve Zanka’yı özel olarak tebrik etti.