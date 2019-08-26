Galatasaray'da Donk'a BAE'den sürpriz teklif

Financial Fair Play anlaşması gereği aldığı kadar satması gereken ve hali hazırda 1.9 milyon euro zararda olan Galatasaray'ı Ryan Donk kurtarabilir.

Luyindama'nın bonservisini alan, Seri-Emre Mor-Nzonzi üçlüsü için kiralama bedelleri ödeyen Galatasaray, UEFA'nın Finansal Fair Play (FFP) kurallarına takılmamak için 1.9 milyon Euro'luk satış yapmak zorunda.

Haftalardır Diagne'ye kulüp arayan Cim-Bom'da sürpriz bir isme teklif geldi. Babel'i sarı-kırmızılı takıma getiren menajer Winny Haatrecht, bir başka oyuncusu Brandley Kuwas'ı Birleşik Arap Emirlikleri'ne götürdü. Kuwas'ın Al-Nasr'a transferini gerçekleştiren Haatrecht, bir diğer oyuncusu Donk için de teklif aldı.

FFP'DEKİ AÇIK ÇÖZÜLMEZSE DONK YOLCU

Donk'u satmayı öncelik olarak görmeyen G.Saray, transfer döneminin sonuna kadar bekleyecek. FFP'deki açık çözülmezse Hollandalı oyuncuyu 2 milyon Euro'nun üzeri bir bedelle Dubai'ye satışı gerçekleşecek, FFP sıkıntısı ortadan kalkacak.

(Sabah)