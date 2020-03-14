Galatasaray'da derbi öncesi orta saha belirsizliği

Galatasaray’da Fatih Terim’in Beşiktaş derbisi için planı hazır. Tek soru işareti, Emre Akbaba’nın oynayıp oynamayacağı.
Normal şartlar altında hücum kadrosu çıkarıp, Emre’yi Falcao’nun yanında oynatmayı düşünen Terim, seyirci avantajı ortadan kalktığı için orta sahayı daha sağlam tutma fikrini gündeme aldı.
Merkezde Seri, Lemina, Ömer üçlüsünün beraber oynayıp oynamayacağı, bugünkü idman öncesi netleşecek.
Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs, özellikle İtalya'da dalga dalga yayılmaya devam ediyor. Serie A ekibi Fiorentina, iki futbolcusu ve bir personelinde virüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.
Son 2 haftalık süreçte ailevi nedenlerden dolayı iki kez İspanya'ya gidip gelen Yeni Malatyaspor'un tecrübeli futbolcusu Thievy Bifouma, takımda corona virüsü endişesi yarattı.
Sezona damgasını vuran Sivasspor'un yıldızlarıyla başta Galatasaray olmak üzere pek çok takım yakından ilgilenirken, kontratlarını uzatmak için Sivasspor harekete geçti.
Futbolseverler, “Avrupa'daki gibi maçlar şifresiz yayınlansın, kalabalık mekanlara gitmeyelim” diyor. Maç yayınına yatırım yapan mekanlar, “İflas ederiz” endişesinde. Kulüpler ve yayıncı kuruluş da zorda.
Galatasaray'da yönetim, Beşiktaş derbisinden galibiyet elde edildiği takdirde Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi prim dağıtacak.
Süper Lig'in 26. haftasında derbide Galatasaray'a konuk olacak Beşiktaş'ta prim rakamı belli oldu.
Ozan Tufan ve Nabil Dirar ile sözleşme uzatmasına rağmen Hasan Ali Kaldırım'la masaya oturmayan sarı-lacivertli idareciler karar değiştirdi.