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aksam.com.tr
  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 10:28
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  • 04 Nisan 2020 Cumartesi 10:28

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın boşluğunu Emin Bayram dolduracak

Galatasaray'da Christian Luyindama'nın boşluğunu Emin Bayram dolduracak

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Galatasaray, Christian Luyindama'yı satıp gelecek sezon Emin Bayram'ı sahaya sürecek. Teknik direktör Fatih Terim, Emin Bayram'da da Ozan Kabak'ta uyguladığı stratejiyi devreye sokacak.

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü mali yönden sıkıntıda olan kulüpleri daha da zorluyor. Maçlar oynanmadığı, mağazalar kapalı olduğu için gelirleri neredeyse sıfıra inen kulüpler de çözüm arayışında.

Salgının transfer piyasasını da vurması bekleniyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızın maaş indirimini kabul etmesi ya da başka takımlara satılması gündeme gelecek.

Kulüplerin alternatif çözüm yollarından biri de altyapıdaki futbolcular olarak görüyor. Galatasaray da bu kulüplerden biri.

LUYINDAMA'NIN YERİNE DOLDURACAK

Sarı-kırmızılılarda piyasası en yüksek oyuncuların başında Christian Luyindama geliyor. Demokratik Kongolu stoper, ağır sakatlığına rağmen Belçika ve Türkiye'deki performansıyla Premier Lig kulüplerinin gündeminde.

Özellikle Everton'ın ilgisi büyük. Aslan, 25 yaşındaki futbolcusunu Ada ekibine 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedefliyor. Yerine ise güçlü bir transfer yapılmayacak. Şu anda 16 yaşında olan Emin Bayram, tıpkı Ozan Kabak gibi sahaya sürülecek. Böylece Cimbom, ciddi anlamda kâr edecek.

Fatih Terim, 2 yıl önce Ozan Kabak'a 18 yaşındayken şans vermiş ve genç oyuncu gösterdiği müthiş performansla 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a satılmıştı. Öte yandan Emin Bayram, bu sezon Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı oynanan mücadelede forma giymişti.

(Fotomaç)

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