Galatasaray'da Christian Luyindama'nın boşluğunu Emin Bayram dolduracak

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü mali yönden sıkıntıda olan kulüpleri daha da zorluyor. Maçlar oynanmadığı, mağazalar kapalı olduğu için gelirleri neredeyse sıfıra inen kulüpler de çözüm arayışında.
Salgının transfer piyasasını da vurması bekleniyor. Yaz transfer döneminde birçok yıldızın maaş indirimini kabul etmesi ya da başka takımlara satılması gündeme gelecek.
Kulüplerin alternatif çözüm yollarından biri de altyapıdaki futbolcular olarak görüyor. Galatasaray da bu kulüplerden biri.
LUYINDAMA'NIN YERİNE DOLDURACAK
Sarı-kırmızılılarda piyasası en yüksek oyuncuların başında Christian Luyindama geliyor. Demokratik Kongolu stoper, ağır sakatlığına rağmen Belçika ve Türkiye'deki performansıyla Premier Lig kulüplerinin gündeminde.
Özellikle Everton'ın ilgisi büyük. Aslan, 25 yaşındaki futbolcusunu Ada ekibine 10 milyon euronun üzerinde bir bedelle satmayı hedefliyor. Yerine ise güçlü bir transfer yapılmayacak. Şu anda 16 yaşında olan Emin Bayram, tıpkı Ozan Kabak gibi sahaya sürülecek. Böylece Cimbom, ciddi anlamda kâr edecek.
Fatih Terim, 2 yıl önce Ozan Kabak'a 18 yaşındayken şans vermiş ve genç oyuncu gösterdiği müthiş performansla 11 milyon euro karşılığında Stuttgart'a satılmıştı. Öte yandan Emin Bayram, bu sezon Türkiye Kupası'nda Tuzlaspor'a karşı oynanan mücadelede forma giymişti.
(Fotomaç)
Gelirlerini büyük oranda yitiren kulüpler, futbolculardan ‘Fedakarlık' isterken, Beşiktaş'ın sporcularına olan birikmiş borçları belini büküyor. Bu yüzden indirim konusu da çıkmazda
Galatasaray, Ajax'ın sözleşmesini feshettiği Ryan Babel'i gönderme kararı aldı. Hollandalı yıldızın yüksek maliyetinden kurtulmak isteyen Sarı-Kırmızılılar, bonservis bile talep etmeyecek.
Çaykur Rizespor forması giyen Aminu Umar, Montassar Talbi ve Ismael Diomande, Gaziantep FK'nın golcü oyuncusu Olarenwaju Kayode ve Kasımpaşalı Fode Koita, Demirören Haber Ajansı (DHA) aracılığıyla "Aşı Afrikalılar üzerinde denensin" sözleriyle gündeme gelen Jean Paul Mira ve Camille Locht'a tepki gösterdi.
Ersun Yanal sonrası teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de son dakika gelişmesi yaşanıyor. İtalyan teknik adam Eusebio Di Francesco, yaptığı açıklamada “Türkiye'den bir kulüpten teklif aldım” dedi.
Fenerahçe'nin transfer dönemindeki hedefi Vedat Muriç ve Ozan Tufan gibi piyasa değeri yüksek oyuncuları satarak yeni kadro oluşturmaktı. Ancak mevcut şartlarda beklenen gelirler hayal oldu.
Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz'ün menajeri Necdet Ergezen, “Kulüple yeni sözleşme görüşmelerimiz sonlandı. Yazılı teklif de halen gelmedi” dedi.
Şener Özbayraklı'yla yolları ayırma kararı alan, Mariano'nun ise kontratını yenilemeyecek olan Galatasaray, sağ bek pozisyonu için Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi transfer etmek istiyor.