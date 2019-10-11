Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8473
  • 6,4426
  • 281.996
  • 99214.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci yaşanıyor

Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci yaşanıyor

Galatasaray'da Christian Luyindama sevinci yaşanıyor

Süper Lig’in 8. haftasında 18 Ekim Cuma günü Demir Grup Sivasspor’la yapacağı maçın hazırlıklarını milli arada sürdüren Galatasaray’da Christian Luyindama sevinci yaşanıyor.

Sarı-Kırmızılıların Gençlerbirliği ile oynadığı son maçta sakatlığı nedeniyle yer alamayan ve 2 hafta sahalardan uzak kalacağı belirtilen Luyindama’nın beklenenden daha çabuk iyileştiği bildirildi. Kongo’nun Foottrdc sitesi, Luyindama’nın oynamaya hazır olduğu ve görev verilmesi halinde Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin Fildişi Sahili ile oynayacağı maçta oynayabileceğini duyurdu. Bu arada milli oyuncularından yoksun çalışan Aslan’da Lemina’nın tedavisinin ardından takımdan ayrı fizyoterapistler eşliğinde çalıştığı aktarıldı.

(Star)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Mucize Doktor dizisinde duygulandıran sahne
Demet Özdemir müjdeli haberi böyle duyurdu: 'O zaman hayırlı olsun'
Norm Ender'e destek, Ezhel'e tepki yağdı!
Zeynep Korel'den kardeşi Bergüzar Korel hakkında şaşırtan iddia!
Şeyma Subaşı'dan veda paylaşımı!

Tel Abyad´ın Batısındaki 2 Köy Terörden Arındırıldı

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Rasulayn'dan dumanlar yükseliyor

Faiz indi, hedef büyüdü! Şahsuvaroğlu: Ekim ayında 40.000’in üzerinde satış bekliyoruz