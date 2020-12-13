Galatasaray'da bir futbolcu daha koronavirüse yakalandı

Galatasaray, yapılan testler sonrasında bir futbolcunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu.
Galatasaray'dan yapılan açıklamada, "Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (13 Aralık) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve 1 oyuncumuzun testi pozitif çıkmıştır. Oyuncumuzun tedavi protokolü ve karantina süreci başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.
VİRÜSE YAKALANDIĞINI AÇIKLADI
Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, Instagram hesabından Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.
TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da teknik direktör Ümit Özat, Giresunspor yenilgisinin ardından istifa etti.
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